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РИА Новости

Ученый рассказал, какой вред могут нанести мощные солнечные бури

03:12 18.10.2019
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© Fotolia / cglightNingСолнечная буря
Солнечная буря
© Fotolia / cglightNing
Солнечная буря . Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Мощная солнечная буря может привести к массовым отключениям электричества, связи и систем водоснабжения на Земле на несколько месяцев и серьезным авариям космических аппаратов, заявил в интервью РИА Новости замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
"Вероятность того, что Земля подвергнется мощной солнечной буре в пике солнечной активности, достаточно высока. Надо понимать, что космическая погода имеет огромное влияние не столько на здоровье людей, сколько на электронику, технические средства и системы, которые в последнее время бурно развиваются", - сказал он.
"Соответственно, увеличивается ущерб, который может нанести мощная солнечная буря: массовое отключение электричества, всех видов связи, систем водо- и теплоснабжения на срок от нескольких недель до нескольких месяцев; переоблучение экипажей и пассажиров самолетов; серьезные аварии спутников, систем бытовой навигации, высокоточной навигации самолетов и морских судов", - добавил ученый.
По его словам, если при потенциальной геоэффективной (непосредственно влияющей на радиационную, геомагнитную и электромагнитную обстановку в околоземном пространстве) вспышке весь выброс солнечного вещества пойдет на Землю, то "для нас это будет глобальный ущерб планетарного масштаба".
Волокно плазмы, выброшенное Солнцем
30 сентября 2013, 11:33РИА Новости
Солнечная "гусеница" может вызвать магнитную бурю на ЗемлеГигантский "жгут" плазмы, выброшенный Солнцем в ночь на понедельник, летит к Земле и в среду вечером может вызвать на нашей планете магнитную бурю умеренной силы.
В качестве примеров Минлигареев привел сильнейшую геомагнитную бурю (так называемое "Событие "Кэррингтона") в сентябре 1859 года, вызванную мощной активностью Солнца, которая привела к отказам телеграфных систем в Европе и Северной Америке, и самую мощную в современной истории человечества "Хэллоуинскую" вспышку класса Х45 на Солнце в октябре 2003 года, повредившую ряд спутников и вызвавшую перебои в телефонной и мобильной связи.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск. -0-
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