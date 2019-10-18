Ученый рассказал, какой вред могут нанести мощные солнечные бури

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Мощная солнечная буря может привести к массовым отключениям электричества, связи и систем водоснабжения на Земле на несколько месяцев и серьезным авариям космических аппаратов, заявил в интервью РИА Новости замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.

"Вероятность того, что Земля подвергнется мощной солнечной буре в пике солнечной активности, достаточно высока. Надо понимать, что космическая погода имеет огромное влияние не столько на здоровье людей, сколько на электронику, технические средства и системы, которые в последнее время бурно развиваются", - сказал он.

"Соответственно, увеличивается ущерб, который может нанести мощная солнечная буря: массовое отключение электричества, всех видов связи, систем водо- и теплоснабжения на срок от нескольких недель до нескольких месяцев; переоблучение экипажей и пассажиров самолетов; серьезные аварии спутников, систем бытовой навигации, высокоточной навигации самолетов и морских судов", - добавил ученый.

По его словам, если при потенциальной геоэффективной (непосредственно влияющей на радиационную, геомагнитную и электромагнитную обстановку в околоземном пространстве) вспышке весь выброс солнечного вещества пойдет на Землю, то "для нас это будет глобальный ущерб планетарного масштаба".

В качестве примеров Минлигареев привел сильнейшую геомагнитную бурю (так называемое "Событие "Кэррингтона") в сентябре 1859 года, вызванную мощной активностью Солнца, которая привела к отказам телеграфных систем в Европе и Северной Америке, и самую мощную в современной истории человечества "Хэллоуинскую" вспышку класса Х45 на Солнце в октябре 2003 года, повредившую ряд спутников и вызвавшую перебои в телефонной и мобильной связи.