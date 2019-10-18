Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия" . При этом не уточняется, о чем именно шла речь.

По словам Горбачева, он "не хочет навязываться в советчики" и лишь изредка позволяет себе отправить короткое послание. Кроме Путина, экс-президент также писал недавно Эммануэлю Макрону.

"На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту", — сказал политик.

Он подчеркнул, что "никуда не прячется" и не скрывает своего мнения, которое высказывает в интервью и статьях, публикующихся в России и за рубежом.

"Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров", — заключил он.