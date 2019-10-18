Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T09:09Z
https://ria.ru/20191018/1559918807.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150747/70/1507477009_0:0:3048:1716_1036x0_80_0_0_6d08d73db5e649baa07d09f6f426cb33.jpg
РИА Новости

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

03:11 18.10.2019 (обновлено: 09:09 18.10.2019)
284478
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия". При этом не уточняется, о чем именно шла речь.
По словам Горбачева, он "не хочет навязываться в советчики" и лишь изредка позволяет себе отправить короткое послание. Кроме Путина, экс-президент также писал недавно Эммануэлю Макрону.
"На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту", — сказал политик.
Он подчеркнул, что "никуда не прячется" и не скрывает своего мнения, которое высказывает в интервью и статьях, публикующихся в России и за рубежом.
"Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров", — заключил он.
В интервью он также поделился мнением о милитаризации, ДРСМД, ядерной угрозе и пренебрежении международным правом.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 октября, 14:32РИА Новости
Горбачев оценил современное состояние российско-американских отношений
1769325901731301
Обсудить 268
Эммануэль МакронМихаил ГорбачевВладимир ПутинРоссияСССРСШАВ мире
Популярные комментарии
Хватит нести чушь. Если Вы не способны найти работу с достойной з/п. Живу в небольшом городке, милостыню никто не просит, люди (не предприниматели) строят дома для себя, а перед началом рабочего дня и по окончании - пробки из авто.
18 октября, 04:26
XXyz1965
406115053290
Я не такой глашатай, как Вы, чтобы говорить от лица миллионов. Я говорю от себя и знакомых, которые не ноют, а работают и достойно живут.
18 октября, 05:25
XXyz1965
8522022109
Рекомендуем
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
РИА
Новости
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты
На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет
Атомный ледокол Ямал в Карском море
"Арктическая доктрина" США: Северный морской путь будет заблокирован
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Политолог объяснил, зачем президент Эстонии пригласила Путина в Тарту
Лента
новостей
Командир АПЛ Юрий Долгорукий Сергей Морозов
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
Основатель музея Дарья Жукова на пресс-конференции по случаю открытия нового здания музея современного искусства Гараж в Парке Горького
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин предложил отменить один из международных взносов России
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Человек с пакетами
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Полиция
Пропавшего под Екатеринбургом десятилетнего мальчика нашли живым
Орехи
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
Барабанщик группы Queen Роджер Тейлор
Барабанщик Queen ответил критикам фильма "Богемская рапсодия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали двух руководителей ОВД "Дорогомилово" за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
09:19СМИ: Iberia и Vueling отменили почти 50 рейсов из-за забастовки в Каталонии
09:18В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома
09:07В Новосибирске ликвидировали пожар в двух жилых домах
09:04На Алеутских островах экстренно сел пассажирский самолет
09:03Суд в Хабаровске обязал провести ремонт камер больницы в СИЗО
08:57Спецслужбы стран ШОС задержали более 600 террористов за 2018 год
08:57МВД Дагестана прокомментировало сообщения о "нападении Джокера" на школу
Лента новостейМолния