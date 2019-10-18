Московское метро не планирует полностью отказываться от бумажных билетов

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Московский метрополитен не планирует полностью отказываться от использования бумажных билетов "Единый", но хотят свести к минимуму их использование, рассказал в интервью РИА Новости первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Мы не планируем полностью от них отказываться, но хотели бы свести их потребление к минимуму", - сообщил Латыпов.

Ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщал, что пассажиры московского метро ежемесячно приобретают около 6 миллионов билетов "Единый", что в 4 раза меньше, чем в 2010 году. По его словам, 6 миллионов билетов эквивалентны 12 тоннам бумаги, пластика и электроники или вырубке более 200 деревьев. На производство такого количества билетов тратится порядка 40 миллионов рублей в месяц.