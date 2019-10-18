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РИА Новости

Московское метро не планирует полностью отказываться от бумажных билетов

03:04 18.10.2019 (обновлено: 03:05 18.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход на станцию метро "Некрасовка"
Вход на станцию метро Некрасовка
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Московский метрополитен не планирует полностью отказываться от использования бумажных билетов "Единый", но хотят свести к минимуму их использование, рассказал в интервью РИА Новости первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
"Мы не планируем полностью от них отказываться, но хотели бы свести их потребление к минимуму", - сообщил Латыпов.
Ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщал, что пассажиры московского метро ежемесячно приобретают около 6 миллионов билетов "Единый", что в 4 раза меньше, чем в 2010 году. По его словам, 6 миллионов билетов эквивалентны 12 тоннам бумаги, пластика и электроники или вырубке более 200 деревьев. На производство такого количества билетов тратится порядка 40 миллионов рублей в месяц.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00
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