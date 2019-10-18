В Магадане задержали подозреваемых в избиении редактора информагентства

Ранее редактор независимого агентства "Весьма" Андрей Гришин обратился в полицию с заявлением о нападении и нанесении ему телесных повреждений. Гришин сообщил, что двое неизвестных поджидали его в подъезде дома, нанесли ему несколько ударов и угрожали с требованием в будущем думать, о чем он пишет. Гришин также заявлял, что не знает, что конкретно не устроило в его публикациях нападавших.