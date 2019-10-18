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РИА Новости

В Магадане задержали подозреваемых в избиении редактора информагентства

02:46 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МАГАДАН, 18 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские в Магадане задержали двух напавших на главного редактора местного информагентства "Весьма" Андрея Гришина, оба признали вину, сообщает в пятницу управление МВД России по региону.
Ранее редактор независимого агентства "Весьма" Андрей Гришин обратился в полицию с заявлением о нападении и нанесении ему телесных повреждений. Гришин сообщил, что двое неизвестных поджидали его в подъезде дома, нанесли ему несколько ударов и угрожали с требованием в будущем думать, о чем он пишет. Гришин также заявлял, что не знает, что конкретно не устроило в его публикациях нападавших.
"В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска магаданской полиции было установлено, что к преступлению причастны двое ранее не судимых жителей областного центра 27 и 19 лет", - говорится в сообщении.
Оба фигуранта признали свою вину, сообщает МВД.
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