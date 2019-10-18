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РИА Новости
Война в Сирии

Спецпредставитель США прокомментировал соглашение с Турцией по Сирии

02:30 18.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Соглашение между Вашингтоном и Анкарой о прекращении огня и создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии касается только определенного участка, по поводу остальных районов Турция ведет переговоры с Россией и сирийскими властями, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Турция и США в четверг договорились о том, что Анкара на пять дней остановит свою операцию в Сирии, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов время покинуть 30-километровую зону вдоль границы. Командующий арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) генерал Мазлум Абди заявил, что это соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн - то есть лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны.
По словам Джеффри, США и Турция в своем соглашении определили 30-километровую зону безопасности, как районы, в которых турецкие силы уже вели военные действия – это центральная часть контролируемой курдами зоны вдоль границы.
"Теперь Турция ведет собственные переговоры с Россией и Сирией по поводу других районов на северо-востоке и Манбиджа к западу от Евфрата", - заявил американский эмиссар.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. В субботу Турция сообщила о взятии города Рас эль-Айн, а в воскресенье - города Тель-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

*Запрещенная в России террористическая организация
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииДжеймс ДжеффриИсламское государствоСирияВ мире
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