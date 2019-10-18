Спецпредставитель США прокомментировал соглашение с Турцией по Сирии

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Соглашение между Вашингтоном и Анкарой о прекращении огня и создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии касается только определенного участка, по поводу остальных районов Турция ведет переговоры с Россией и сирийскими властями, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Турция и США в четверг договорились о том, что Анкара на пять дней остановит свою операцию в Сирии, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов время покинуть 30-километровую зону вдоль границы. Командующий арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) генерал Мазлум Абди заявил, что это соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн - то есть лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны.

По словам Джеффри, США и Турция в своем соглашении определили 30-километровую зону безопасности, как районы, в которых турецкие силы уже вели военные действия – это центральная часть контролируемой курдами зоны вдоль границы.

"Теперь Турция ведет собственные переговоры с Россией и Сирией по поводу других районов на северо-востоке и Манбиджа к западу от Евфрата", - заявил американский эмиссар.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. В субботу Турция сообщила о взятии города Рас эль-Айн, а в воскресенье - города Тель-Абъяд.