Власти Нью-Йорка закроют самую крупную в мире тюрьму

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Городской совет Нью-Йорка одобрил план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается самым крупным исправительным учреждением в мире, пишет газета Городской совет Нью-Йорка одобрил план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается самым крупным исправительным учреждением в мире, пишет газета New York Times

Тюремный комплекс, расположенный на одноименном острове в проливе Ист-Ривер, рассчитан на 10 тысяч заключенных.

Городские власти приняли план стоимостью более 8,7 миллиарда долларов, который предусматривает закрытие Райкерса к 2026 году. На его замену будут построены четыре тюрьмы меньшего размера.

Согласно плану, четыре новые тюрьмы расположатся в нью-йоркских районах Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен.