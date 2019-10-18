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РИА Новости

Власти Нью-Йорка закроют самую крупную в мире тюрьму

02:18 18.10.2019
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© AP Photo / Seth WenigОстров-тюрьма Райкерс в Нью-Йорке
Остров-тюрьма Райкерс в Нью-Йорке
© AP Photo / Seth Wenig
Остров-тюрьма Райкерс в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Городской совет Нью-Йорка одобрил план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается самым крупным исправительным учреждением в мире, пишет газета New York Times.
Тюремный комплекс, расположенный на одноименном острове в проливе Ист-Ривер, рассчитан на 10 тысяч заключенных.
Городские власти приняли план стоимостью более 8,7 миллиарда долларов, который предусматривает закрытие Райкерса к 2026 году. На его замену будут построены четыре тюрьмы меньшего размера.
Согласно плану, четыре новые тюрьмы расположатся в нью-йоркских районах Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен.
Исправительное учреждения в США
1 октября, 04:24РИА Новости
В США охрана тюрьмы не может найти заключенного, однажды сумевшего сбежать
Издание отмечает, что причиной решения о закрытии Райкерса стали факты, свидетельствующие о многочисленных нарушениях и служебных злоупотреблениях в тюрьме.
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Нью-Йорк (штат)СШАБезопасностьВ мире
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