Трамп заявил, что ИГ* находится под "полным контролем"

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг "Исламского государства"* находится под полным контролем.

Так он прокомментировал публикацию The New York Times о том, что американские военные не смогли вывезти около 50 "особо важных" боевиков ИГ* из тюрем, которыми управляют сирийские курды.

Трамп также отметил успех переговоров госсекретаря Майка Пенса с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в результате которых огонь на севере Сирии временно прекратился. Глава государства поблагодарил своего турецкого коллегу и лидера курдов за сотрудничество.

Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и ИГ*. Его поддержала сирийская вооруженная оппозиция.

Действия Анкары вызвали осуждение со стороны многих западных партнеров, включая США, однако Вашингтон отвел своих военных, лишив поддержки многолетних союзников — курдов.

В ответ курды заключили соглашение с Дамаском, и Башар Асад стянул войска к месту противостояния, правительственная армия заняла несколько курдских населенных пунктов.

В четверг в результате многочасовых переговоров Эрдогана и Пенса стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции для отвода курдских формирований от границы вглубь Сирии.