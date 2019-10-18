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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп заявил, что ИГ* находится под "полным контролем"

01:51 18.10.2019 (обновлено: 10:01 18.10.2019)
4035
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг "Исламского государства"* находится под полным контролем.
Так он прокомментировал публикацию The New York Times о том, что американские военные не смогли вывезти около 50 "особо важных" боевиков ИГ* из тюрем, которыми управляют сирийские курды.
Трамп также отметил успех переговоров госсекретаря Майка Пенса с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в результате которых огонь на севере Сирии временно прекратился. Глава государства поблагодарил своего турецкого коллегу и лидера курдов за сотрудничество.
Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и ИГ*. Его поддержала сирийская вооруженная оппозиция.
Один из палачей ИГ* Джихади Джон
10 октября, 07:51Война в Сирии
Трамп подтвердил, что боевиков из группы палачей "Битлз" вывезли из Сирии
Действия Анкары вызвали осуждение со стороны многих западных партнеров, включая США, однако Вашингтон отвел своих военных, лишив поддержки многолетних союзников — курдов.
В ответ курды заключили соглашение с Дамаском, и Башар Асад стянул войска к месту противостояния, правительственная армия заняла несколько курдских населенных пунктов.
В четверг в результате многочасовых переговоров Эрдогана и Пенса стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции для отвода курдских формирований от границы вглубь Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
101033035
Обсудить 32
Война в СирииМайк ПенсМинобороны ТурцииИсламское государствоДональд ТрампСирияВ мире
Популярные комментарии
Проговорился...
18 октября, 02:06
АПАвп Пва
1330000
После такого заявления, стало очевидным, то, что уже все давно поняли - террористы являются подручными американской администрации, с помощь которых Америка пытается поставить мир на колени. Осталось еще признаться, что и снос башен-близнецов был организован самими же американцами.
18 октября, 06:32
Владимир П.
1600000
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