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РИА Новости

В Арктике обнаружили бочку с кофе 1902 года

01:50 18.10.2019 (обновлено: 01:51 18.10.2019)
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CC0 / Engin_Akyurt / CoffeeКофе
Кофе
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Исследователи Русского географического общества во время экспедиции в Арктике обнаружили хорошо сохранившуюся бочку с кофейными зернами. Ее оставили на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.
Как рассказал путешественник-исследователь Леонид Круглов в своем инстаграме, база американской экспедиции на Земле Франца-Иосифа очень хорошо сохранилась.
Круглов отметил, что американцы основательно подготовились к походу. В их распоряжении было несколько базовых лагерей в Арктике, 420 сибирских собак, 15 пони и более 60 саней.
Во время экспедиции путешественникам повстречался бесстрашный белый медведь. Зверь подошел к исследователям очень близко, его не удалось отпугнуть даже коптером.

"Этот медведь ничего не боялся. Пришлось единственный раз в этой экспедиции применить сигнальную ракету, чтобы его отогнать. Но медведь на этом не успокоился и ждал нас на месте высадки", — пишет Круглов.

Кофе
1 октября, 03:30РИА Новости
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ИнстаграмАрктика
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