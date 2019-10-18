Клишас оценил перспективы законопроекта о новом порядке формирования палаты

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержит предложенный законопроект о новом порядке формирования верхней палаты парламента, согласно которому сенаторами могут быть губернаторы и главы региональных законодательных собраний, заявил журналистам председатель комитета Андрей Клишас.

Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагает разрешить совмещать должности губернатора или главы регионального парламента с полномочиями члена Совета Федерации.

"Отношение отрицательное, такой вариант порядка формирования Совфеда не обсуждался. Заключение Комитета тоже будет отрицательное", - сказал Клишас.

Он подтвердил, что ранее существовал подобный порядок формирования верхней палаты, однако тогда, по словам сенатора, он соответствовал "определенному политическому периоду", а сейчас многое изменилось.

"Боюсь, коллега из Госдумы очень переживает, что за период председательства в Совфеде (спикера Валентины) Матвиенко роль Совета Федерации существенно выросла, как и роль отдельных сенаторов, Совет Федерации стал влиятельной палатой регионов, все сенаторы работают на постоянной основе в различных комитетах, комиссиях, сочетая активную законотворческую деятельность с работой в регионе", - предположил глава комитета.