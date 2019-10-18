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РИА Новости

Клишас оценил перспективы законопроекта о новом порядке формирования палаты

01:30 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержит предложенный законопроект о новом порядке формирования верхней палаты парламента, согласно которому сенаторами могут быть губернаторы и главы региональных законодательных собраний, заявил журналистам председатель комитета Андрей Клишас.
Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагает разрешить совмещать должности губернатора или главы регионального парламента с полномочиями члена Совета Федерации.
"Отношение отрицательное, такой вариант порядка формирования Совфеда не обсуждался. Заключение Комитета тоже будет отрицательное", - сказал Клишас.
Он подтвердил, что ранее существовал подобный порядок формирования верхней палаты, однако тогда, по словам сенатора, он соответствовал "определенному политическому периоду", а сейчас многое изменилось.
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"Боюсь, коллега из Госдумы очень переживает, что за период председательства в Совфеде (спикера Валентины) Матвиенко роль Совета Федерации существенно выросла, как и роль отдельных сенаторов, Совет Федерации стал влиятельной палатой регионов, все сенаторы работают на постоянной основе в различных комитетах, комиссиях, сочетая активную законотворческую деятельность с работой в регионе", - предположил глава комитета.
"Могу заверить коллегу Иванова, что роль Совета Федерации и дальше будет расти", - добавил Клишас.
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
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