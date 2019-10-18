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РИА Новости
Культура

В Эстонии пройдет фестиваль российских театров "Золотая маска"

01:21 18.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСимвол Национальной театральной Премии и фестиваля "Золотая Маска"
Символ Национальной театральной Премии и фестиваля Золотая Маска
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ТАЛЛИН, 18 окт — РИА Новости. Лучшие российские спектакли последних сезонов смогут увидеть жители Эстонии в рамках юбилейного пятнадцатого театрального фестиваля "Золотая маска", который пройдет с 18 по 30 октября в Таллине и городах Нарва, Кохтла-Ярве и Силламяэ, сообщили организаторы фестиваля.
По словам мэра Таллина Михаила Кылварта, фестиваль "Золотая маска" в Эстонии стал своего рода гарантией качества – однажды посетив его, гости возвращаются за впечатлениями вновь и вновь.
"Фестиваль позволяет нам приобщиться к высокому театральному искусству, увидеть лучшие российские спектакли, дает богатую пищу для чувств и размышлений. За чем бы вы ни отправились в театр - за будоражащими ли впечатлениями, чувством эйфории или чтобы пережить встречу с самыми тайными своими мыслями и чувствами – пусть юбилейная "Золотая маска в Эстонии" станет для вас еще одним неповторимым и незабываемым событием!" - написал мэр на сайте фестиваля.
Как сообщила журналистам организатор "Золотой маски" в Эстонии Светлана Янчек, начиная с 2005 года, когда в Эстонии прошел первый фестиваль, 44 российских театра сыграли здесь более 160 спектаклей в самых разных видах театрального искусства. Это были опера и драма, кукольный и музыкальный театр, балет. На этих представлениях побывали почти 80 тысяч зрителей.
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Фестиваль откроется в пятницу классическим мюзиклом "Канкан" Театра Музыкальной комедии из Санкт-Петербурга по произведению американского композитора Коула Портера, который покорил Бродвей в начале пятидесятых годов прошлого века. Режиссер Габор Миклош Кереньи.
Зрители также увидят спектакль "Сережа" МХТ им. Чехова по роману Льва Толстого "Анна Каренина" в постановке Дмитрия Крымова. Государственный академический театр им. Моссовета покажет спектакль "Не все коту масленица" по Александру Островскому, режиссер Виктор Шамиев, в главной роли Евгений Стеблов.
Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова из Санкт-Петербурга привез в Эстонию спектакль Виктора Гусева "Слава" в постановке Константина Богомолова, а московский Театр им. А.С. Пушкина покажет спектакль "С училища" молодого драматурга из Белоруссии Андрея Иванова, режиссер Семен Серзин. В рамках фестиваля также состоится гала-концерт солистов Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии и солистов Театра Эстония, посвященный памяти великого эстонского певца Георга Отса.
Все спектакли идут с синхронным переводом на эстонский язык. В рамках фестиваля проводятся семинары, мастер-классы, лекции.
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Фестиваль проводится в рамках межгосударственного соглашения о долгосрочном сотрудничестве между министерствами культуры Эстонии и России при поддержке мэрии Таллина. Содействие оказывают также посольства двух стран и эстонский государственный фонд "Капитал культуры".
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КультураТеатральный фестиваль "Золотая Маска"ЭстонияРоссияВ мире
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