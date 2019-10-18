В Эстонии пройдет фестиваль российских театров "Золотая маска"

ТАЛЛИН, 18 окт — РИА Новости. Лучшие российские спектакли последних сезонов смогут увидеть жители Эстонии в рамках юбилейного пятнадцатого театрального фестиваля "Золотая маска", который пройдет с 18 по 30 октября в Таллине и городах Нарва, Кохтла-Ярве и Силламяэ, сообщили организаторы фестиваля.

По словам мэра Таллина Михаила Кылварта, фестиваль "Золотая маска" в Эстонии стал своего рода гарантией качества – однажды посетив его, гости возвращаются за впечатлениями вновь и вновь.

"Фестиваль позволяет нам приобщиться к высокому театральному искусству, увидеть лучшие российские спектакли, дает богатую пищу для чувств и размышлений. За чем бы вы ни отправились в театр - за будоражащими ли впечатлениями, чувством эйфории или чтобы пережить встречу с самыми тайными своими мыслями и чувствами – пусть юбилейная "Золотая маска в Эстонии" станет для вас еще одним неповторимым и незабываемым событием!" - написал мэр на сайте фестиваля.

Как сообщила журналистам организатор "Золотой маски" в Эстонии Светлана Янчек, начиная с 2005 года, когда в Эстонии прошел первый фестиваль, 44 российских театра сыграли здесь более 160 спектаклей в самых разных видах театрального искусства. Это были опера и драма, кукольный и музыкальный театр, балет. На этих представлениях побывали почти 80 тысяч зрителей.

Фестиваль откроется в пятницу классическим мюзиклом "Канкан" Театра Музыкальной комедии из Санкт-Петербурга по произведению американского композитора Коула Портера, который покорил Бродвей в начале пятидесятых годов прошлого века. Режиссер Габор Миклош Кереньи.

Зрители также увидят спектакль "Сережа" МХТ им. Чехова по роману Льва Толстого "Анна Каренина" в постановке Дмитрия Крымова. Государственный академический театр им. Моссовета покажет спектакль "Не все коту масленица" по Александру Островскому, режиссер Виктор Шамиев, в главной роли Евгений Стеблов.

Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова из Санкт-Петербурга привез в Эстонию спектакль Виктора Гусева "Слава" в постановке Константина Богомолова, а московский Театр им. А.С. Пушкина покажет спектакль "С училища" молодого драматурга из Белоруссии Андрея Иванова, режиссер Семен Серзин. В рамках фестиваля также состоится гала-концерт солистов Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии и солистов Театра Эстония, посвященный памяти великого эстонского певца Георга Отса.

Все спектакли идут с синхронным переводом на эстонский язык. В рамках фестиваля проводятся семинары, мастер-классы, лекции.