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РИА Новости

В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь

01:17 18.10.2019
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© Fotolia / cglightNingСолнечная буря
Солнечная буря
© Fotolia / cglightNing
Солнечная буря . Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
"Сильное воздействие космической погоды способно уничтожить космические аппараты и привести спутниковых операторов к многомиллиардным ущербам. Вспышка (на Солнце) в октябре 2003 года привела к потере японского спутника ADEOS-2", - сказал он.
Ученый отметил, что в периоды высокой гелиогеофизической активности общее количество неисправностей в бортовых системах космических аппаратов и нарушений обмена управляющей и целевой информацией возрастает в 2-4 раза, что резко сокращает время целевого применения спутников.
"Анализ показал, что более 50% неисправностей, а по отдельным системам – до 90%, происходят из-за воздействий космической среды на бортовую аппаратуру спутников. При этом более 80% таких неисправностей повлияли на выполнение аппаратом целевых задач", - добавил он.
Волокно плазмы, выброшенное Солнцем
30 сентября 2013, 11:33РИА Новости
Солнечная "гусеница" может вызвать магнитную бурю на ЗемлеГигантский "жгут" плазмы, выброшенный Солнцем в ночь на понедельник, летит к Земле и в среду вечером может вызвать на нашей планете магнитную бурю умеренной силы.
По словам Минлигареева, в периоды высокой солнечной активности резко возрастают ошибки прогнозирования движения спутников.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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