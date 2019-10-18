В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.

"Сильное воздействие космической погоды способно уничтожить космические аппараты и привести спутниковых операторов к многомиллиардным ущербам. Вспышка (на Солнце) в октябре 2003 года привела к потере японского спутника ADEOS-2", - сказал он.

Ученый отметил, что в периоды высокой гелиогеофизической активности общее количество неисправностей в бортовых системах космических аппаратов и нарушений обмена управляющей и целевой информацией возрастает в 2-4 раза, что резко сокращает время целевого применения спутников.

"Анализ показал, что более 50% неисправностей, а по отдельным системам – до 90%, происходят из-за воздействий космической среды на бортовую аппаратуру спутников. При этом более 80% таких неисправностей повлияли на выполнение аппаратом целевых задач", - добавил он.

По словам Минлигареева, в периоды высокой солнечной активности резко возрастают ошибки прогнозирования движения спутников.