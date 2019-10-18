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РИА Новости

В центре Барселоны митингующие устроили беспорядки

01:15 18.10.2019 (обновлено: 07:56 18.10.2019)
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© AFP 2019 / Lluis GeneСтолкновения протестующих с полицейскими в Барселоне
Столкновения протестующих с полицейскими в Барселоне
© AFP 2019 / Lluis Gene
Столкновения протестующих с полицейскими в Барселоне. Архивное фото
БАРСЕЛОНА, 18 окт - РИА Новости. Беспорядки произошли в центре Барселоны после многочисленного митинга протеста сторонников независимости, сообщает корреспондент РИА Новости.
Полиция пыталась не допустить столкновений двух групп - сторонников независимости, среди которых много антифашистов, и ультраправых.
Ультраправые требуют более строгое наказание для приговорённых Верховным судом каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, в то время как сторонники независимости настаивают на их помиловании.
Радикалы, среди которых много антифашистов, переворачивали мусорные контейнеры, жгли костры посреди улиц, разбивали витрины.
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"Барселона всегда будет антифашистской!", - скандировали они.
Столкновения произошли и на недалёко расположенной улице в центре каталонской столицы, где правоохранительные органы пытались остановить ультраправых радикалов.
Между двумя радикальными группами также произошли столкновения.
Ранее вечером в Барселоне правоохранительные органы уже применили дубинки против группы ультраправых в другом районе каталонской столицы - также пытаясь не допустить столкновения двух групп.
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В центре Барселоны вечером в четверг состоялась многочисленна акция, созванная по инициативе радикального движения Комитеты защиты республики (CDR).
В конце митинга участники акции протеста закидали и освистали трибуну, на которой находились журналисты, обвиняя их в манипуляции освещения каталонских событий. Репортеры были вынуждены уйти.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 500 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны около ста человек.
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