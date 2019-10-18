Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T08:20Z
https://ria.ru/20191018/1559918063.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150606/06/1506060695_0:320:5052:3162_1036x0_80_0_0_5ab9c999550bffafdb4e416632026470.jpg
РИА Новости

Американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном

01:21 18.10.2019 (обновлено: 08:20 18.10.2019)
18768
© AP Photo / Ronda ChurchillПолицейские у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, где произошла стрельба. 2 октября 2017
Полицейские у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, где произошла стрельба. 2 октября 2017
© AP Photo / Ronda Churchill
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американскую модель Эсмеральду Гонсалес нашли мертвой в пустыне Невада. Ее тело лежало в деревянном ящике, залитом бетоном, сообщает Las Vegas Review-Journal со ссылкой на документы суда.
Поиски 24-летней манекенщицы велись пять месяцев. Полиция установила, что смерть девушки наступила в результате отравления ядовитым веществом, также перед этим ее пытались задушить. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего соседа погибшей Кристофера Престипино.
По версии следствия, в день убийства Гонсалес употребила наркотики, находясь в доме у злоумышленника. Отмечается, что после этого она стала странно себя вести, и Престипино привязал ее к кровати.
Когда же он освободил Гонсалес, она ударила его в лицо, после чего он попытался ее задушить, однако когда модель очнулась, Престипино отравил ее средством для чистки бассейна, в результате чего Гонсалес скончалась.
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
28 апреля, 07:40РИА Новости
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
"Престипино арендовал грузовик, положил в него тело жертвы и умчался в пустыню", – заявил обвинитель.
Главный заместитель окружного прокурора Памела Веккерли назвала еще одного подозреваемого – Кассандру Басконес. Она может быть причастна к убийству, но все еще находится на свободе
В настоящее время мужчина арестован по подозрению в убийстве, похищении и заговоре с целью убийства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
13 октября, 04:43РИА Новости
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
82453316328
Обсудить 6
СШАНевадаВ мире
Рекомендуем
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
РИА
Новости
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт аналогичный 11 сентября
Командир АПЛ Юрий Долгорукий Сергей Морозов
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
Лента
новостей
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Мик Малвейни
Вашингтон объяснил, почему приостановил выделение помощи Украине
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Политолог объяснил, зачем президент Эстонии пригласила Путина в Тарту
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты
На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет
Основатель музея Дарья Жукова на пресс-конференции по случаю открытия нового здания музея современного искусства Гараж в Парке Горького
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Кофе
В Арктике обнаружили бочку с кофе 1902 года
Атомный ледокол Ямал в Карском море
"Арктическая доктрина" США: Северный морской путь будет заблокирован
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин предложил отменить один из международных взносов России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
09:19СМИ: Iberia и Vueling отменили почти 50 рейсов из-за забастовки в Каталонии
09:18В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома
09:07В Новосибирске ликвидировали пожар в двух жилых домах
09:04На Алеутских островах экстренно сел пассажирский самолет
09:03Суд в Хабаровске обязал провести ремонт камер больницы в СИЗО
08:57Спецслужбы стран ШОС задержали более 600 террористов за 2018 год
08:57МВД Дагестана прокомментировало сообщения о "нападении Джокера" на школу
Лента новостейМолния