Вода ушла из пострадавшего от паводка Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 18 окт - РИА Новости. Территория города Комсомольска-на-Амуре, где во время паводка отмечалась самая сложная в Хабаровском крае обстановка, к пятнице полностью освободилась от воды, сообщает региональный главк МЧС России.

"За прошедшие сутки вода полностью покинула все подтопленные ранее территории в Амурском муниципальном районе и городе Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на утро пятницы в крае в зоне паводка остается 21 населённый пункт. Из них в 15 сохраняется подтопление 56 приусадебных участков и 14 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также вода сохраняется на 61 земельном участке.

Отмечается, что в настоящее время уровень реки у города Комсомольска-на-Амуре составил 381 сантиметр, за сутки он упал на 25 сантиметров, у города Хабаровска спад составил 16 сантиметров – до 149 сантиметров, у Николаевска-на-Амуре уровень не изменился - 200 сантиметров.