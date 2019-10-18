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РИА Новости

Вода ушла из пострадавшего от паводка Комсомольска-на-Амуре

05:16 18.10.2019 (обновлено: 06:06 18.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 18 окт - РИА Новости. Территория города Комсомольска-на-Амуре, где во время паводка отмечалась самая сложная в Хабаровском крае обстановка, к пятнице полностью освободилась от воды, сообщает региональный главк МЧС России.
"За прошедшие сутки вода полностью покинула все подтопленные ранее территории в Амурском муниципальном районе и городе Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на утро пятницы в крае в зоне паводка остается 21 населённый пункт. Из них в 15 сохраняется подтопление 56 приусадебных участков и 14 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также вода сохраняется на 61 земельном участке.
Отмечается, что в настоящее время уровень реки у города Комсомольска-на-Амуре составил 381 сантиметр, за сутки он упал на 25 сантиметров, у города Хабаровска спад составил 16 сантиметров – до 149 сантиметров, у Николаевска-на-Амуре уровень не изменился - 200 сантиметров.
В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей.
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Земля - РИА НаукаХабаровскРоссияПроисшествия
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