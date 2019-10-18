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РИА Новости

В Китае пройдет церемония открытия VII Всемирных военных игр

00:57 18.10.2019 (обновлено: 01:05 18.10.2019)
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© РИА Новости / Жанна МанукянПредседатель исполнительного комитета Седьмых Всемирных летних военных игр генерал-майор Ян Цзянь
Председатель исполнительного комитета Седьмых Всемирных летних военных игр генерал-майор Ян Цзянь
© РИА Новости / Жанна Манукян
Председатель исполнительного комитета Седьмых Всемирных летних военных игр генерал-майор Ян Цзянь. Архивное фото
УХАНЬ (Китай), 18 окт - РИА Новости. Церемония открытия VII Всемирных летних военных игр, которые станут рекордными по количеству участников, состоится в пятницу вечером в китайском городе Ухань в провинции Хубэй.
Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданного в феврале 1948 года. Россия присоединилась к CISM в 1995 году, к настоящему моменту общее число государств-членов организации достигло 135.
Соревнования пройдут под девизом "укрепление дружбы и выстраивание мира". В течение 10 дней более 9300 спортсменов-военнослужащих из 109 стран мира будут состязаться в 27 видах спорта по 329 дисциплинам.
В программу соревнований вошли бадминтон, стрельба из лука, велоспорт, бокс, гольф, футбол, дзюдо, парашютный спорт, стрельба, плавание, триатлон, волейбол, настольный теннис, современное пятиборье, конный спорт, фехтование, ориентирование на местности, спортивная борьба, военно-авиационное пятиборье, военно-морское пятиборье, военное пятиборье и другие.
Китайский военнослужащий
Вчера, 05:50РИА Новости
Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
В состав сборной ВС России на Играх вошли 257 спортсменов: 144 мужчины и 113 женщин. Общая численность российской делегации – 363 человека. Российские спортсмены-военнослужащие выступят в 23 видах спорта.

Игры-рекордсмены

Первые Всемирные военные игры прошли в Риме в 1995 году, в 1999 году игры приняла Хорватия (Загреб), в 2003 - итальянский город Катания, в 2007 игры прошли в индийском Хайдарабаде, в 2011 году принимающим городом стал бразильский Рио-де-Жанейро, а последние игры в 2015 году состоялись в южнокорейском Мунгене. С 2010 года традиционными стали и зимние игры, впервые они состоялись в Валле-д'Аоста в Италии, в 2013 году игры принял французский город Анси, а в феврале 2017 года зимние военные игры прошли в Сочи.
По заявлению организаторов соревнований, предстоящие Игры являются особенными и рекордными по ряду показателей. Как сообщил накануне на пресс-конференции председатель исполнительного комитета Игр генерал-майор Ян Цзянь, в соревнованиях примут участие 9,308 тысяч военных из 109 стран мира. Это самые масштабные игры в истории. Кроме того, в этот раз соревнования пройдут по 329 дисциплинам, что также является рекордным.
В свою очередь мэр Уханя Чжоу Сяньван сообщил, что из 54 спортивных и обслуживающих объектов 34 были построены специально к этим соревнованиям. Главным объектом станет Уханьский спортивный центр, в котором пройдут церемонии открытия и закрытия Игр.
Впервые в истории Всемирных военных игр для спортсменов была построена "олимпийская деревня". Впервые соревнования пройдут вне военных объектов и в одном городе. По словам Чжоу Сяньвана, организаторы привлекли к соревнования 26 тысяч волонтеров, которые будут выполнять различные функции.
Дрон на закате солнца
14 октября, 13:45Россия-Китай: Главное
Полицейские беспилотники будут патрулировать Всемирные военные игры в КНР
Председатель исполкома Игр генерал-майор Ян Цзянь подчеркнул, что Китай сделает все для того, чтобы предстоящие Игры стали "фантастическим, экстраординарным, прекрасным международным событием. Он подчеркнул, что целью Всемирных военных игр является продвижение мира и укрепление дружбы, заверив, что они будут проведены в соответствии с самыми высокими стандартами.
Он добавил, что организаторы объявили "ноль толерантности" к допингу, для достижения этой цели исполком Игр усилил допинг-контроль, на 40 станциях по допинг-контролю будут работать более 650 человек.

Символика

Талисманом VII Всемирных летних военных игр стал Бинбин (Bingbing) - вымышленный персонаж, прообразом которого послужил китайский осетр. Как рассказали организаторы игр, китайский осетр имеет для страны такое же важное значение, как гигантская панда, его еще называют "живое водное ископаемое", так как история этого вида рыб превышает 100 миллионов лет. Власти страны стараются привлечь внимание к необходимости бережного отношения к этому виду рыб, его охране.
Само имя Бинбин в переводе означает "солдат", по замыслу организаторов, улыбающийся бегущий с факелом талисман олицетворяет открытость и готовность Китая разделять дружбу и поддерживать мир на планете вместе со всеми странами.
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11 августа, 13:29РИА Новости
Пылевое облако могло помешать конкурсам АрМИ в Китае
В качестве официальной эмблемы игр была выбрана "Лента дружбы и мира", выполненная в форме цифры 7 в честь VII Всемирных военных игр. Она сформирована семью пятиконечными звездами, символизирующими вооруженные силы, вписанными в единую ленту. Разные цвета звезд эмблемы демонстрируют то, как Китай видит международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь".
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