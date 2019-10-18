Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T06:28Z
https://ria.ru/20191018/1559917671.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/130943/09/1309430959_0:57:3022:1757_1036x0_80_0_0_4f1ba38adb318a11fe29c1649cbc466c.jpg
РИА Новости

В Брянске открывается восьмой Славянский международный экономический форум

00:45 18.10.2019 (обновлено: 06:28 18.10.2019)
144
© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкВид на Площадь Партизан в Брянске
Вид на Площадь Партизан в Брянске
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 18 окт – РИА Новости. Славянский международный экономический форум, на котором планируется подписать 11 инвестиционных соглашений на сумму около 17 миллиардов рублей, пройдет в Брянске.
"Правительство Брянской области в ходе VIII Славянского форума намерено подписать 11 инвестиционных соглашений на общую сумму около 17 млрд рублей", - отметили в департаменте экономического развития региона.
Основной темой СМЭФ-2019 станет "Сбережение и приумножение человеческого потенциала". Участники форума планируют обсудить вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.
В рамках форума состоятся пленарное и 11 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме".
29 октября, 10:00Календарь мероприятий - Полезное
Форум 100+ пройдет в Екатеринбурге 29 октября – 1 ноябряМеждународный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+Forum Russia состоится в Екатеринбурге в конце октября – начале ноября.
Участниками форума станут делегации из Белоруссии, из Сербии, Южной Кореи, Молдовы, Польши, Чехии, Анголы и Испании. Корейская делегация представит на выставке высокотехнологичное медицинское оборудование. Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать выставка ключевых участников и партнёров проекта, а также Биржа контактов.
По данным департамента экономического развития, всего в Брянской области реализуется порядка 30 инвестиционных проектов. На прошлогоднем Славянском международном экономическом форуме в Брянске было подписано семь инвестсоглашений. Их общая стоимость оценивается в 8,5 млрд рублей.
501000
Обсудить 1
Южная КореяБелоруссияРоссияБрянская областьАнголаЭкономика
Рекомендуем
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова
Вуз "Лукойла" в ХМАО войдет в научную платформу в области нефтедобычи
РИА
Новости
Индейка
"Тамбовская индейка" увеличит производственные мощности в полтора раза
Народный артист России, виолончелист и дирижер Сергей Ролдугин
Ролдугин выступил в Пекине по случаю 70-летия дипотношений России и Китая
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
Совбез Мексики соберется в Синалоа, где прошли столкновения с наркокартелем
Лента
новостей
Банковские карты
Эксперты рассказали о просрочках россиян по кредитным картам
Центральный банк России
В ЦБ предложили блокировать счета до суда, сообщили СМИ
Мурманск
Мурманские власти и "Норникель" разработали меры для развития региона
Флаги США и ЕС
США ввели новые пошлины против Евросоюза
Руины крепости Розафа в Албании
Страны ЕС пока не смогли договориться о запуске расширения на Балканы
Председатель исполнительного комитета Седьмых Всемирных летних военных игр генерал-майор Ян Цзянь
В Китае пройдет церемония открытия VII Всемирных военных игр
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Вода ушла из пострадавшего от паводка Комсомольска-на-Амуре
Остров-тюрьма Райкерс в Нью-Йорке
Власти Нью-Йорка закроют самую крупную в мире тюрьму
Атомный ледокол Ямал в Карском море
"Арктическая доктрина" США: Северный морской путь будет заблокирован
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
09:19СМИ: Iberia и Vueling отменили почти 50 рейсов из-за забастовки в Каталонии
09:18В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома
09:07В Новосибирске ликвидировали пожар в двух жилых домах
09:04На Алеутских островах экстренно сел пассажирский самолет
09:03Суд в Хабаровске обязал провести ремонт камер больницы в СИЗО
08:57Спецслужбы стран ШОС задержали более 600 террористов за 2018 год
Лента новостейМолния