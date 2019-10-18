В Брянске открывается восьмой Славянский международный экономический форум

Вид на Площадь Партизан в Брянске

БРЯНСК, 18 окт – РИА Новости. Славянский международный экономический форум, на котором планируется подписать 11 инвестиционных соглашений на сумму около 17 миллиардов рублей, пройдет в Брянске.

"Правительство Брянской области в ходе VIII Славянского форума намерено подписать 11 инвестиционных соглашений на общую сумму около 17 млрд рублей", - отметили в департаменте экономического развития региона.

Основной темой СМЭФ-2019 станет "Сбережение и приумножение человеческого потенциала". Участники форума планируют обсудить вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.

В рамках форума состоятся пленарное и 11 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме".

Участниками форума станут делегации из Белоруссии, из Сербии, Южной Кореи, Молдовы, Польши, Чехии, Анголы и Испании. Корейская делегация представит на выставке высокотехнологичное медицинское оборудование. Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать выставка ключевых участников и партнёров проекта, а также Биржа контактов.