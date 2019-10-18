Выборгский судостроительный завод передаст "Атомфлоту" ледокол "Обь"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Выборгский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) передаст в пятницу "Атомфлоту" портовый дизель-электрический ледокол "Обь".

"На Выборгском судостроительном заводе состоится торжественная церемония передачи заказчику ФГУП "Атомфлот" портового дизель-электрического ледокола "Обь" проекта Aker ARC 124", - сообщает завод.

Портовый ледокол мощностью 12 мегаватт с инновационной системой движения будет обеспечивать проводку танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, в подходном канале и акватории порта Сабетта, где строится завод по сжижению природного газа — проект "Ямал СПГ".

Отличительной чертой судна является инновационный движительный комплекс, состоящий из четырех винто-рулевых колонок мощностью 3 мегаватта каждая. Винто-рулевые колонки Azipod шведского концерна ABB Group расположены попарно в носу и корме судна, что обеспечивает ему максимальную маневренность во льдах.

Ледокол "Обь" был заложен 27 сентября 2016 года, спуск на воду состоялся 21 июня 2018 года. Длина судна – 89,2 метра, ширина - 21,9 метра, осадка – 7,5 метра, ледопроходимость – 1,5 метра.

Выборгский судостроительный завод — одно из крупнейших судостроительных предприятий на северо-западе России. Верфь была основана в 1948 году. За 70 лет там построили более 210 судов различного назначения, девять морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений.