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РИА Новости

Выборгский судостроительный завод передаст "Атомфлоту" ледокол "Обь"

00:42 18.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВыборгский судостроительный завод
Выборгский судостроительный завод
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Выборгский судостроительный завод. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Выборгский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) передаст в пятницу "Атомфлоту" портовый дизель-электрический ледокол "Обь".
"На Выборгском судостроительном заводе состоится торжественная церемония передачи заказчику ФГУП "Атомфлот" портового дизель-электрического ледокола "Обь" проекта Aker ARC 124", - сообщает завод.
Портовый ледокол мощностью 12 мегаватт с инновационной системой движения будет обеспечивать проводку танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, в подходном канале и акватории порта Сабетта, где строится завод по сжижению природного газа — проект "Ямал СПГ".
Отличительной чертой судна является инновационный движительный комплекс, состоящий из четырех винто-рулевых колонок мощностью 3 мегаватта каждая. Винто-рулевые колонки Azipod шведского концерна ABB Group расположены попарно в носу и корме судна, что обеспечивает ему максимальную маневренность во льдах.
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Выборгский судостроительный завод — одно из крупнейших судостроительных предприятий на северо-западе России. Верфь была основана в 1948 году. За 70 лет там построили более 210 судов различного назначения, девять морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений.
Основное направление деятельности верфи - строительство гражданских судов: судов ледового класса, судов снабжения, ледоколов, рыболовных траулеров, а также буровых платформ для разработки морских шельфовых месторождений.
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Ямал СПГАтомфлотВыборгский судостроительный заводРоссияБезопасностьЭкономика
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