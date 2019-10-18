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РИА Новости

Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира

00:38 18.10.2019 (обновлено: 06:26 18.10.2019)
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© Flickr / PatcardСамолет Boeing 777
Самолет Boeing 777
© Flickr / Patcard
Самолет Boeing 777. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 18 окт - РИА Новости. Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.
"Самолёт авиакомпании Nordwind airlines, следующий рейсом N42477 по маршруту Москва - Пхукет в 23.31 (21.31 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причина - агрессивное поведение одного из пассажиров, создававшего угрозу безопасности полета", - сказал представитель аэропорта.
После снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения в 1.58 (23.58 мск) добавил представитель аэропорта Ташкента.
Это уже второй инцидент за последние двое суток с самолётом российской авиакомпании, совершившим незапланированную посадку в аэропорту столицы Узбекистана. Самолет А-330 "Аэрофлота", выполнявший в среду рейс Дели-Москва, утром вынужденно сел в Ташкенте из-за болезни пассажира - гражданки Индии. Спустя два часа борт вылетел в Москву.
Международный аэропорт Каир. Архивное фото
9 ноября 2018, 12:50РИА Новости
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