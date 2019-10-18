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РИА Новости
Война в Сирии

Американские сенаторы продолжат настаивать на санкциях против Турции

00:33 18.10.2019 (обновлено: 06:27 18.10.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisМигранты стоят за забором в лагере беженцев Низип в провинции Газиантеп, на юго-востоке Турции
Мигранты стоят за забором в лагере беженцев Низип в провинции Газиантеп, на юго-востоке Турции
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Мигранты стоят за забором в лагере беженцев Низип в провинции Газиантеп, на юго-востоке Турции. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Авторы внесенного в сенат США законопроекта, предусматривающего введение санкций против Турции, не намерены отказываться от инициативы, после того как Анкара объявила о перемирии в зоне своей военной операции на севере Сирии, передает агентство Рейтер.
Сенатор-демократ Крис Ван Холен и сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее внесли на рассмотрение сената законопроект, который предполагает введение санкций против Турции в связи с ее операцией против курдов на севере-востоке Сирии. Они предусматривают ограничения в отношении президента Турции и членов его кабинета, санкции против энергетического сектора страны. Предлагается запретить военное сотрудничество Вашингтона с Анкарой и ввести санкции за приобретение Турцией российских ЗРК С-400.
"Сенаторы Ван Холен и Грэм переговорили между собой, они согласились относительно необходимости "на полных парах" продвигать свой законопроект", - заявила представитель Ван Холена Бриджетт Фрей.
Ранее Ван Холен заявлял, что конгресс США не будет вводить санкции против Турции, если она прекратит операцию в Сирии. Как сообщает агентство, поддерживающие санкции конгрессмены рассматривают угрозу их введения как средство давления, призванное обеспечить соблюдение перемирия со стороны Турции.
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган провел продолжавшиеся более 4 часов переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, в результате чего стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМайк ПенсМинобороны ТурцииЛиндси ГрэмРейтерС-400 «Триумф»СирияВ мире
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