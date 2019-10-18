Американские сенаторы продолжат настаивать на санкциях против Турции

Мигранты стоят за забором в лагере беженцев Низип в провинции Газиантеп, на юго-востоке Турции. Архивное фото

Мигранты стоят за забором в лагере беженцев Низип в провинции Газиантеп, на юго-востоке Турции

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Мигранты стоят за забором в лагере беженцев Низип в провинции Газиантеп, на юго-востоке Турции

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Авторы внесенного в сенат США законопроекта, предусматривающего введение санкций против Турции, не намерены отказываться от инициативы, после того как Анкара объявила о перемирии в зоне своей военной операции на севере Сирии, передает агентство Авторы внесенного в сенат США законопроекта, предусматривающего введение санкций против Турции, не намерены отказываться от инициативы, после того как Анкара объявила о перемирии в зоне своей военной операции на севере Сирии, передает агентство Рейтер

Сенатор-демократ Крис Ван Холен и сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее внесли на рассмотрение сената законопроект, который предполагает введение санкций против Турции в связи с ее операцией против курдов на севере-востоке Сирии. Они предусматривают ограничения в отношении президента Турции и членов его кабинета, санкции против энергетического сектора страны. Предлагается запретить военное сотрудничество Вашингтона с Анкарой и ввести санкции за приобретение Турцией российских ЗРК С-400.

"Сенаторы Ван Холен и Грэм переговорили между собой, они согласились относительно необходимости "на полных парах" продвигать свой законопроект", - заявила представитель Ван Холена Бриджетт Фрей.

Ранее Ван Холен заявлял, что конгресс США не будет вводить санкции против Турции, если она прекратит операцию в Сирии. Как сообщает агентство, поддерживающие санкции конгрессмены рассматривают угрозу их введения как средство давления, призванное обеспечить соблюдение перемирия со стороны Турции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган провел продолжавшиеся более 4 часов переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, в результате чего стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.