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РИА Новости

Песков прокомментировал высказывания в Белом доме об участии России в G7

00:30 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Белого дома о возможности приглашения России на саммит "семерки", сообщил, что пока непонятно, кто и в качестве кого будет приглашать Москву на форум: все еще предстоит прояснить.
Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил ранее, что США гипотетически могут пригласить на встречу "Большой семерки" президента РФ Владимира Путина, но тема возвращения "Большой восьмерки" не обсуждалась. Саммит G7 пройдет 10-12 июня в США.
"Все еще предстоит прояснить. Пока ничего не ясно - кто, как и в качестве кого будет приглашать Россию", - сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, готова ли Россия поехать на саммит G7 в качестве гостя.
Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.
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Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
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Эммануэль МакронG7Дональд ТрампАнгела МеркельВладимир ПутинВ мире
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