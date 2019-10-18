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РИА Новости
Война в Сирии

В Финляндии глава иорданского МИД обсудит ситуацию в Сирии

00:21 18.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в Москве
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в Москве. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — РИА Новости. Ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию, обсудит в пятницу министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади с президентом и главой МИД Финляндии Саули Ниинистё и Пеккой Хаависто, сообщает финское внешнеполитическое ведомство.
"Сафади и министр Хаависто примут участие в Хельсинкском политическом форуме, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы на Ближнем Востоке. Другими темами обсуждения в ходе визита станут двусторонние отношения между Финляндией и Иорданией и региональная ситуация на Ближнем Востоке, включая Сирию", - говорится в сообщении.
Ранее Сафади и Хаависто встречались в июне в Люксембурге на встрече глав МИД ЕС, иорданский министр присутствовал там в качестве неформального гостя.
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