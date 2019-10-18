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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

00:18 18.10.2019 (обновлено: 09:23 18.10.2019)
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© РИА НовостиБелградская операция, сентябрь — октябрь 1944 года
Белградская операция, сентябрь — октябрь 1944 года
© РИА Новости
Белградская операция, сентябрь — октябрь 1944 года. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
Белградская стратегическая наступательная операция завершилась 75 лет назад, 20 октября 1944 года.
"До начала штурма Белграда были получены сведения, что немецко-фашистское командование намеревалось превратить югославскую столицу в сплошные развалины. К уничтожению были подготовлены правительственные и административные здания, исторические памятники, крепость, водопроводная и канализационная сети, электростанция, речной порт", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций ведомства.
Разминированием занимались военные третьего Украинского фронта, которые и освобождали Белград.
Памятник Герою Советского Союза, рядовому пехоты А.Матросову
00:1480 лет с начала Второй мировой войны
Подвиг Матросова был дважды повторен при освобождении Белграда
С эпизодами штурма и разминирования гостиницы "Албания" и крепости Калемегдан можно ознакомиться в журнале боевых действий 11-й отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады.
"Немцы подбили наш танк, когда еще не кончились бои, а жители города разукрасили этот танк цветами, красочными лентами и сделали на нем надписи: "Живио Маршал Сталин, Живио Маршал Тито!" — приводит Минобороны слова из политдонесения 57-й армии Третьего украинского фронта.
© Фото : Минобороны РФ

Фотографии военнослужащих Народно-освободительной армии Югославии, участвовавших в освобождении родной земли.

Военнослужащие Народно-освободительной армии Югославии
1 из 5

Фотографии военнослужащих Народно-освободительной армии Югославии, участвовавших в освобождении родной земли.

© Фото : Минобороны РФ
© Фото : МинобороныФотографии военнослужащих Народно-освободительной армии Югославии, участвовавших в освобождении родной земли.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Югославии
2 из 5
Фотографии военнослужащих Народно-освободительной армии Югославии, участвовавших в освобождении родной земли.
© Фото : Минобороны
© Фото : Минобороны

Гвардии майор Александр Кудашев, командир стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии во время боев по ликвидации немецких войск на правом берегу реки Сава в трех километрах от Белграда в период с 18 по 20 октября при взятии церкви и сахарного завода, которые являлись сильно укрепленными опорными пунктами противника, умело руководя батальоном, отразил восемь контратак.

Документ Минобороны о Белградской операции
3 из 5

Гвардии майор Александр Кудашев, командир стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии во время боев по ликвидации немецких войск на правом берегу реки Сава в трех километрах от Белграда в период с 18 по 20 октября при взятии церкви и сахарного завода, которые являлись сильно укрепленными опорными пунктами противника, умело руководя батальоном, отразил восемь контратак.

© Фото : Минобороны
© Фото : Минобороны

Гвардии майор Александр Кудашев, командир стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии во время боев по ликвидации немецких войск на правом берегу реки Сава в трех километрах от Белграда в период с 18 по 20 октября при взятии церкви и сахарного завода, которые являлись сильно укрепленными опорными пунктами противника, умело руководя батальоном, отразил восемь контратак.

Документ Минобороны о Белградской операции
4 из 5

Гвардии майор Александр Кудашев, командир стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии во время боев по ликвидации немецких войск на правом берегу реки Сава в трех километрах от Белграда в период с 18 по 20 октября при взятии церкви и сахарного завода, которые являлись сильно укрепленными опорными пунктами противника, умело руководя батальоном, отразил восемь контратак.

© Фото : Минобороны
© Фото : Минобороны

Одиннадцатая отдельная штурмовая инженерно-саперная бригада принимала непосредственное участие в штурме Белграда. В журналах боевых действий соединения и входившего в ее состав 53-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона представлены фотографии с мест боев, а также рисунки уничтоженных дзотов и дотов противника.

11-я отдельная штурмовая инженерно-саперная бригада в освобождении Белграда
5 из 5

Одиннадцатая отдельная штурмовая инженерно-саперная бригада принимала непосредственное участие в штурме Белграда. В журналах боевых действий соединения и входившего в ее состав 53-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона представлены фотографии с мест боев, а также рисунки уничтоженных дзотов и дотов противника.

© Фото : Минобороны
1 из 5

Фотографии военнослужащих Народно-освободительной армии Югославии, участвовавших в освобождении родной земли.

© Фото : Минобороны РФ
2 из 5
Фотографии военнослужащих Народно-освободительной армии Югославии, участвовавших в освобождении родной земли.
© Фото : Минобороны
3 из 5

Гвардии майор Александр Кудашев, командир стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии во время боев по ликвидации немецких войск на правом берегу реки Сава в трех километрах от Белграда в период с 18 по 20 октября при взятии церкви и сахарного завода, которые являлись сильно укрепленными опорными пунктами противника, умело руководя батальоном, отразил восемь контратак.

© Фото : Минобороны
4 из 5

Гвардии майор Александр Кудашев, командир стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии во время боев по ликвидации немецких войск на правом берегу реки Сава в трех километрах от Белграда в период с 18 по 20 октября при взятии церкви и сахарного завода, которые являлись сильно укрепленными опорными пунктами противника, умело руководя батальоном, отразил восемь контратак.

© Фото : Минобороны
5 из 5

Одиннадцатая отдельная штурмовая инженерно-саперная бригада принимала непосредственное участие в штурме Белграда. В журналах боевых действий соединения и входившего в ее состав 53-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона представлены фотографии с мест боев, а также рисунки уничтоженных дзотов и дотов противника.

© Фото : Минобороны
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80 лет с начала Второй мировой войныРоссияБезопасностьВ мире
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