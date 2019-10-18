Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Фотографии военнослужащих Народно-освободительной армии Югославии, участвовавших в освобождении родной земли.
Фотографии военнослужащих Народно-освободительной армии Югославии, участвовавших в освобождении родной земли.
Гвардии майор Александр Кудашев, командир стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии во время боев по ликвидации немецких войск на правом берегу реки Сава в трех километрах от Белграда в период с 18 по 20 октября при взятии церкви и сахарного завода, которые являлись сильно укрепленными опорными пунктами противника, умело руководя батальоном, отразил восемь контратак.
Гвардии майор Александр Кудашев, командир стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии во время боев по ликвидации немецких войск на правом берегу реки Сава в трех километрах от Белграда в период с 18 по 20 октября при взятии церкви и сахарного завода, которые являлись сильно укрепленными опорными пунктами противника, умело руководя батальоном, отразил восемь контратак.
Гвардии майор Александр Кудашев, командир стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии во время боев по ликвидации немецких войск на правом берегу реки Сава в трех километрах от Белграда в период с 18 по 20 октября при взятии церкви и сахарного завода, которые являлись сильно укрепленными опорными пунктами противника, умело руководя батальоном, отразил восемь контратак.
Гвардии майор Александр Кудашев, командир стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии во время боев по ликвидации немецких войск на правом берегу реки Сава в трех километрах от Белграда в период с 18 по 20 октября при взятии церкви и сахарного завода, которые являлись сильно укрепленными опорными пунктами противника, умело руководя батальоном, отразил восемь контратак.
Одиннадцатая отдельная штурмовая инженерно-саперная бригада принимала непосредственное участие в штурме Белграда. В журналах боевых действий соединения и входившего в ее состав 53-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона представлены фотографии с мест боев, а также рисунки уничтоженных дзотов и дотов противника.
Одиннадцатая отдельная штурмовая инженерно-саперная бригада принимала непосредственное участие в штурме Белграда. В журналах боевых действий соединения и входившего в ее состав 53-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона представлены фотографии с мест боев, а также рисунки уничтоженных дзотов и дотов противника.
Фотографии военнослужащих Народно-освободительной армии Югославии, участвовавших в освобождении родной земли.
Гвардии майор Александр Кудашев, командир стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии во время боев по ликвидации немецких войск на правом берегу реки Сава в трех километрах от Белграда в период с 18 по 20 октября при взятии церкви и сахарного завода, которые являлись сильно укрепленными опорными пунктами противника, умело руководя батальоном, отразил восемь контратак.
Гвардии майор Александр Кудашев, командир стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии во время боев по ликвидации немецких войск на правом берегу реки Сава в трех километрах от Белграда в период с 18 по 20 октября при взятии церкви и сахарного завода, которые являлись сильно укрепленными опорными пунктами противника, умело руководя батальоном, отразил восемь контратак.
Одиннадцатая отдельная штурмовая инженерно-саперная бригада принимала непосредственное участие в штурме Белграда. В журналах боевых действий соединения и входившего в ее состав 53-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона представлены фотографии с мест боев, а также рисунки уничтоженных дзотов и дотов противника.