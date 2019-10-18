Подвиг Матросова был дважды повторен при освобождении Белграда

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Подвиг Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру немецкого дзота, был повторен дважды во время освобождения Белграда от немецких войск. Это следует из рассекреченных документов, которые Минобороны России опубликовало к 75-летию Белградской операции.
Белградская стратегическая наступательная операция завершилась 20 октября 1944 года.
"Лейтенант медицинской службы, фельдшер батареи управления 42-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК Николай Кравцов, действуя в составе штурмовой группы по захвату телеграфно-телефонной станции Белграда, в критический момент боя, невзирая на опасность, бросился на амбразуру дота, пожертвовав своей жизнью ради победы над врагом. За героизм ему было присвоено звание Героя Советского союза посмертно", - говорится в наградном документе, который приводит департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Аналогичный подвиг был совершен 16 октября 1944 года, следует из рассекреченных документов. Тогда на подступах к Белграду помощник командира стрелкового взвода третьего стрелкового батальона 309-го гвардейского стрелкового полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии старший сержант Иван Адаменко увидел, что два пулемета врага не дают роте подняться в атаку. Он подполз к ведущим беспрерывный огонь дзотам и гранатой уничтожил один из них, а амбразуру второго закрыл своим телом. За героизм и самоотверженность он был посмертно удостоен звания Герой Советского союза.
Рядовой Александр Матросов погиб в 19 лет во время Великой Отечественной войны. 27 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки для подавления пулеметного огня он заслонил своим телом амбразуру вражеского дзота. Такой же подвиг совершили еще сотни советских воинов, в том числе две девушки. Несколько десятков человек закрыли собой амбразуру дзота до Матросова. Первым это сделал в августе 1941 года Александр Панкратов.