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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Подвиг Матросова был дважды повторен при освобождении Белграда

00:14 18.10.2019
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© РИА Новости / Топуз / Перейти в фотобанкПамятник Герою Советского Союза, рядовому пехоты А.Матросову
Памятник Герою Советского Союза, рядовому пехоты А.Матросову
© РИА Новости / Топуз
Перейти в фотобанк
Памятник Герою Советского Союза, рядовому пехоты А.Матросову. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Подвиг Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру немецкого дзота, был повторен дважды во время освобождения Белграда от немецких войск. Это следует из рассекреченных документов, которые Минобороны России опубликовало к 75-летию Белградской операции.
Белградская стратегическая наступательная операция завершилась 20 октября 1944 года.
"Лейтенант медицинской службы, фельдшер батареи управления 42-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК Николай Кравцов, действуя в составе штурмовой группы по захвату телеграфно-телефонной станции Белграда, в критический момент боя, невзирая на опасность, бросился на амбразуру дота, пожертвовав своей жизнью ради победы над врагом. За героизм ему было присвоено звание Героя Советского союза посмертно", - говорится в наградном документе, который приводит департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Аналогичный подвиг был совершен 16 октября 1944 года, следует из рассекреченных документов. Тогда на подступах к Белграду помощник командира стрелкового взвода третьего стрелкового батальона 309-го гвардейского стрелкового полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии старший сержант Иван Адаменко увидел, что два пулемета врага не дают роте подняться в атаку. Он подполз к ведущим беспрерывный огонь дзотам и гранатой уничтожил один из них, а амбразуру второго закрыл своим телом. За героизм и самоотверженность он был посмертно удостоен звания Герой Советского союза.
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Рядовой Александр Матросов погиб в 19 лет во время Великой Отечественной войны. 27 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки для подавления пулеметного огня он заслонил своим телом амбразуру вражеского дзота. Такой же подвиг совершили еще сотни советских воинов, в том числе две девушки. Несколько десятков человек закрыли собой амбразуру дзота до Матросова. Первым это сделал в августе 1941 года Александр Панкратов.
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80 лет с начала Второй мировой войныРоссияБезопасностьВ мире
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