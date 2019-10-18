Подвиг Матросова был дважды повторен при освобождении Белграда

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Подвиг Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру немецкого дзота, был повторен дважды во время освобождения Белграда от немецких войск. Это следует из Подвиг Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру немецкого дзота, был повторен дважды во время освобождения Белграда от немецких войск. Это следует из рассекреченных документов , которые Минобороны России опубликовало к 75-летию Белградской операции.

Белградская стратегическая наступательная операция завершилась 20 октября 1944 года.

"Лейтенант медицинской службы, фельдшер батареи управления 42-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК Николай Кравцов, действуя в составе штурмовой группы по захвату телеграфно-телефонной станции Белграда, в критический момент боя, невзирая на опасность, бросился на амбразуру дота, пожертвовав своей жизнью ради победы над врагом. За героизм ему было присвоено звание Героя Советского союза посмертно", - говорится в наградном документе, который приводит департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Аналогичный подвиг был совершен 16 октября 1944 года, следует из рассекреченных документов. Тогда на подступах к Белграду помощник командира стрелкового взвода третьего стрелкового батальона 309-го гвардейского стрелкового полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии старший сержант Иван Адаменко увидел, что два пулемета врага не дают роте подняться в атаку. Он подполз к ведущим беспрерывный огонь дзотам и гранатой уничтожил один из них, а амбразуру второго закрыл своим телом. За героизм и самоотверженность он был посмертно удостоен звания Герой Советского союза.