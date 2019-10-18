Элиты США определились: Гонконг надо оторвать от Китая

Американские законодатели решили продемонстрировать официальному Пекину, что США готовы до конца бороться за возможность устроить в Гонконге полноценный "Майдан". Три законопроекта о санкциях против Китая "за Гонконг" получили поддержку конгресса США, причем за санкции голосовали как демократы, так и республиканцы. Это указывает на то, что консенсус по поводу необходимости "давить" (или "сдерживать") Китай в американской политической элите окончательно сформировался

Если Пекин еще испытывал надежды по поводу того, что в случае победы демократического кандидата на выборах 2020 года отношения между США и Китаем вернутся к более-менее спокойному формату эпохи Барака Обамы, то, скорее всего, попытка оторвать Гонгконг от Китая, разрезав по живому плоть китайской нации, перечеркнет эти надежды навсегда.

Чтобы понять логику действий Вашингтона, стоит прочитать не столько текст законопроектов, сколько то, каким образом американские СМИ оказывают медийную поддержку гонконгским сепаратистам. Если взглянуть за ширму ритуальных фраз о демократии и свободе и посмотреть на их главный аргумент, то он сводится к простому тезису: "Гонконг — не Китай", причем у американских медийщиков даже есть квазинаучные аргументы в его пользу.

По опросам Hong Kong Public Research Institute, на которые ссылается, помимо прочих, британское издание The Economist, более 60 процентов жителей Гонконга в возрасте от 19 до 39-ти, считают себя не китайцами, а именно "гонконгцами".

Более того: западные СМИ указывают, что взрывной рост популярности этой "некитайской" региональной идентичности произошел в основном за последние пять лет, начиная с массовых беспорядков 2014 года. Возможно, этот феномен (в том случае, если опросы Hong Kong Public Research Institute действительно отражают реальность) связан с успешной работой именно западной пропаганды, которая внятно объяснила как минимум части гонконгской молодежи, что они — не китайцы, а совсем-совсем особенные представители другой национальности или другой культуры. И что пребывание под управлением британской короны наделило эту территорию правом и возможностью быть какой-то отдельной страной. Это странно, особенно если учитывать, что те, кто действительно успел пожить в колонии под названием "Британский Гонконг", то есть нынешние гонконгские старики и граждане "за 40", вообще-то массово считали и считают себя китайцами. Кстати, в контексте масштабных беспорядков в этой проблемной провинции наших китайских соседей России стоит уяснить для себя важный урок: сегодняшняя любовь наших западных оппонентов (и некоторых российских политических активистов) к пестованию "региональных идентичностей" и "региональных патриотизмов" — это попытка создать завтрашние условия для того, чтобы устроить "русские Гонконги". Там, где удастся.

Описывая принятые конгрессом антикитайские законопроекты, агентство Associated Press обращает внимание на выступление лидера демократического большинства в нижней палате американского парламента: "Нэнси Пелоси сказала, что храбрость молодых протестующих в Гонконге противоречит "трусливому правительству, которое отказывается уважать верховенство закона", и принципу "Одна страна, две системы", который должен был обеспечить плавный политический переход после того, как бывшая британская колония была возвращена в Китай в 1997 году."

По большому счету, руководству КНР посылается сигнал о том, что условия, на которых Гонконг был возвращен на родину, не были выполнены и США посему имеют полное право наказывать за их несоблюдение.

Это желание наказать Китай и постепенно "отделить" от него Гонконг становится вдвойне очевидным, если учесть, что, помимо санкций, в конгрессе была принята специальная резолюция, которая объясняет логику конгрессменов. Как сообщает BBC, "законодатели также одобрили необязательную резолюцию, признающую отношения Гонконга с Соединенными Штатами и осуждающую "вмешательство" Пекина."

Только наличием у вашингтонских политиков какого-то особо острого чувства американской исключительности можно объяснить ту невероятную наглость, которая позволяет им осуждать Пекин за вмешательство в дела китайского региона и при этом выставлять ему же какие-то условия и претензии по поводу процесса возвращения британской (а не американской) колонии.

Впрочем, их тоже можно понять: судя по флагам США, которые являются главным атрибутом участников гонконгских беспорядков, хоровому пению гимна США и митингам у американского консульства с лозунгами "Трамп, помоги!", в Гонконге часть населения (особенно молодежи) чувствуют себя заодно подданными США. И, возможно, даже без пяти минут американцами.

При этом китайское руководство проявляет похвальную сдержанность. Даже возникает ощущение, что протестующим и сепаратистам дается возможность как следует самим себя высечь. Дело в том, что гонконгская исключительность, высокие зарплаты, доступность хорошей работы, а также интерес к городу по-настоящему крупных транснациональных компаний — все это существует только из-за того, что Гонконг — это традиционные "финансовые ворота в Китай", которыми остальной мир привык пользоваться еще с конца прошлого века.

Сегодня, когда китайская "материковая" экономика уже не так нуждается в этих специализированных "воротах", единственное, чего добьются организаторы беспорядков, — это того, что большая часть финансовых потоков, причем вместе с высокооплачиваемыми экспатами, торговлей деривативами и акциями (в основном китайскими) и всеми остальными приятными и прибыльными особенностями Гонконга, просто уйдет другим китайским городам. Экономика самой автономии уже в рецессии, бизнесы закрываются, рестораны закрываются, туристы обходят город стороной, а владельцы дорогих бутиков и эксклюзивных магазинов (в которых зачастую работают сами молодые сепаратисты) терпят колоссальные убытки.

Молодежь, которая надеется, что Китай "накажут" через лишение Гонконга экспортных привилегий при торговле с США (такая возможность предусмотрена в одном из законопроектов), не понимает, что в этом случае город останется без денег, а они сами — без работы. К сожалению, практика показывает, что объяснять желающим "организовать Майдан и убежать на Запад" экономические последствия их действий — абсолютно бесполезное занятие.