"Ирландец" получил стопроцентный рейтинг на сайте Rotten Tomatoes

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. "Ирландец" Мартина Скорсезе стал лучшим фильмом режиссера, если судить по отзывам на сайте-агрегаторе зрительских отзывов Rotten Tomatoes, . "Ирландец" Мартина Скорсезе стал лучшим фильмом режиссера, если судить по отзывам на сайте-агрегаторе зрительских отзывов Rotten Tomatoes, сообщает Independent.

Фильм получил стопроцентный рейтинг на Rotten Tomatoes после 80 рецензий, то есть абсолютно все оставленные отзывы были положительными.

Из предыдущих работ режиссера самые высокие показатели у "Таксиста" – 98%, первой части "Крестного отца" — 98%, "Бешеного быка" — 96%, и "Славных парней" — 96%. У "Хранителя времени" - 93%, у документальной ленты "История Боба Дилана" — 92%, а у "Отступников" — 91%. У второй части "Крестного отца" — 97%, а у третьей — 68%.

Бюджет "Ирландца" — 160 миллионов долларов из-за технологий омоложения, которые применялись в этом фильме, чтобы показать главных героев в юные годы.

Лента основана на романе Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома" о жизни знаменитого киллера Фрэнка Ширана (Роберт Де Ниро), который незадолго до своей смерти признался в убийстве Джимми Хоффы (Аль Пачино), чье тело так и не было найдено.