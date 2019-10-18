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РИА Новости
Культура

Мишель Пфайффер дала неожиданный совет новой Женщине-кошке

02:10 18.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Мишель Пфайффер во время фотоколла, посвященного премьере фильма "Малефисента: Владычица тьмы"
Американская актриса Мишель Пфайффер во время фотоколла, посвященного премьере фильма Малефисента: Владычица тьмы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Мишель Пфайффер, которая сыграла Женщину-кошку в фильме "Бэтмен возвращается" 1992 года, дала совет своей преемнице Зои Кравиц, сообщает Entertainment Weekly.

"Обязательно удостоверься, чтобы дизайнеры во время создания твоего костюма предусмотрели, как ты будешь ходить в туалет", — сказала актриса на шоу Good Morning America, добавив, что она очень рада, что Кравиц досталась эта роль.

Телеведущий очень удивился, но оценил ее совет.
В 2013 Кристиан Бейл рекомендовал то же самое Бену Аффлеку, когда его утвердили на роль в фильме "Бэтмен против супермена: На заре справедливости" и еще раз недавно Роберту Паттинсону, которому только предстоит сыграть супергероя.
Актриса Зои Кравиц
15 октября, 11:08Культура
Зои Кравиц одобрили на роль новой Женщины-кошки
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КультураЗои КравицКино и сериалыНовости культурыКристиан БейлМишель Пфайффер
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