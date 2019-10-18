Пока Ассанж ждет американского правосудия, в Британии его пытают

Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Софья Мельничук. Психологические пытки и постоянное давление — в ООН бьют тревогу в связи с состоянием Джулиана Ассанжа. Он уже несколько месяцев дожидается решения об экстрадиции в США в самой суровой тюрьме Лондона. Журналист может провести в заключении всю жизнь: американцы намерены осудить его почти на двести лет.

Незамеченные пытки

"Британская Гуатанамо" — так называют мужскую тюрьму максимально строгого режима Белмарш в Лондоне. Там содержат особо опасных преступников — серийных убийц, террористов, грабителей. Среди них оказался и раскрывший миру секреты правительств основатель сайта WikiLeaks журналист Джулиан Ассанж.

За семь лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне, он часто сетовал на отсутствие стабильного интернета, медицинского обслуживания и возможности прогуляться на свежем воздухе. Условия, в которых он оказался теперь, куда более суровы.

Заключенные Белмарша неоднократно жаловались на жестокое обращение. По некоторым сведениям, в 2009 году каждый пятый подвергался здесь насилию, и не только со стороны сотрудников исправительного учреждения. Колония известна непримиримой враждой осужденных-мусульман и католиков, случаются жесткие конфликты.

Но дело не только в физическом насилии и условиях содержания. По словам специального докладчика ООН по вопросам пыток Нильса Мельцера, на Джулиана Асанжа оказывают психологическое давление.

"Я навещал его вместе с двумя медицинскими экспертами. Мы пришли к выводу, что он длительное время подвергается психологическим пыткам. Это медицинское заключение", — подчеркнул он. Мельцер отметил, что комитет просил власти причастных к делу стран — Великобритании, США, Швеции и Эквадора — расследовать вскрытые факты и принять меры. Те оставили призыв без внимания вопреки обязательствам по Конвенции ООН против пыток.

Мельцер взял дело под контроль в марте 2019-го. Он признавался, что ранее получал по десять-пятнадцать просьб об этом ежедневно, но из-за "некоторых предрассудков" отказывался вникать в ситуацию. Позднее Мельцер заявил: "Я был удивлен, что в день ареста его немедленно доставили в суд после многих лет заточения в посольстве Эквадора и тут же вынесли приговор. В нормальной практике сначала человека арестовывают, а затем дают пару недель на подготовку защиты".

Он также отмечал, что за 20 лет работы с жертвами войны и политическими преступниками "не сталкивался с ситуацией, в которой несколько демократических государств намеренно объединялись, чтобы изолировать, демонизировать и нарушать права конкретного человека, игнорируя принципы человеческого достоинства и права".

"Образец силы духа"

О плохом самочувствии Ассанжа говорят уже давно. Когда его буквально выволакивали под руки из эквадорского посольства, он не выглядел энергичным мужчиной своего возраста — 48 лет. "Джулиан подвергается всевозможным истязаниям", — говорил его отец Джон Шиптон. И уточнял, что сын потерял в весе, а во время встреч дрожит и нервничает.

По словам Карлоса Поведы, адвоката создателя WikiLeaks, его клиент полностью изолирован, а на общение ему отведен лишь час в сутки. Хотя некоторым известным людям удавалось с ним увидеться.

Американская актриса и модель Памела Андерсон делилась впечатлениями от встречи: "Он меня обнял и приподнял над полом. Он — образец силы человеческого духа". По словам актрисы, тюрьма Белмарш — не то место, "где бы хотелось оставить своих близких". Она уверена, что к узнику применяют психологическое насилие. "Он был прав: все, что он предсказывал, свершилось", — сказала Андерсон.

Британская певица M.I.A. — Матханги Арулпрагасам поведала репортерам, что уже несколько месяцев пытается передать Ассанжу книгу о йоге, но подарок никак не доходит до адресата. "Думаю, это слишком — не давать человеку читать книги. Мне не позволили даже передать тетради для записей", — поделилась она своими переживаниями. Самое ужасное в этой ситуации, по мнению артистки, — то, что журналист "оказался в такой ситуации из-за огласки сведений о военных преступлениях".

В июне с основателем WikiLeaks повидался известный китайский диссидент Ай Вэйвэй, который не понаслышке знает о жестоком обращении и тюрьмах. По его словам, состояние заключенного становится все хуже, в момент встречи он лежал в тюремной больнице.

В медчасть Ассанж попал в мае. Его представитель заявлял: тот настолько плох, что не сможет участвовать в заседании суда даже по видеосвязи. По словам Нильса Мельцера, тогда у заключенного были и физические недомогания, но особое беспокойство вызывала "постоянная тревожность". "Понятно было, он чувствует угрозу ото всех, — описывал ощущения от встречи сотрудник ООН. — Он понимал, зачем я к нему пришел и чем занимаюсь, но был очень возбужден и погружен в свои мысли. Вести с ним разговор было сложно".

В июле портал Ruptly опубликовал видеозапись, снятую одним из заключенных Белмарша в стенах тюрьмы. В ролике Ассанж активно общается с другими заключенными, свободно передвигаясь по помещению, и не выглядит болезненным и слабым. В кадр попадают стол для игры в кикер (настольный футбол), а также тюремная камера: там есть окно, одноместная кровать с матрасом, тумбочка и монитор. Кругом в беспорядке валяются книги и блокноты. Однако неясно, чья именно это камера.

Из заточения в заточение

Скандал, связанный с Джулианом Ассанжем, вспыхнул в 2010 году. Тогда на WikiLeaks появились секретные документы Госдепа США, а также другие материалы об американских военных кампаниях в Ираке и Афганистане. Опасаясь преследования, журналист отправился в Швецию.

Там его ждали другие неприятности: обвинения в изнасиловании. Когда об этом стало известно, Ассанж уже перебрался в Великобританию, а потому Стокгольм выдал ордер на его арест и объявил в международный розыск. Задержали подозреваемого в Лондоне, но вскоре выпустили дожидаться решения о высылке в Швецию под залог в 240 тысяч фунтов.

Тогда он попросил убежища у Эквадора. Впоследствии в Стокгольме обвинения с него сняли, но Лондон подчеркивает, что британские законы были нарушены.

Сразу после того как в апреле 2019-го Эквадор лишил Ассанжа статуса политического беженца, британские власти арестовали его по предварительному запросу США об экстрадиции. Тогда же его приговорили к 50-недельному заключению за нарушение условий выхода под залог.

Срок заключения истек 22 сентября, однако, пока журналист находился в Белмарше, Вашингтон официально потребовал от Лондона вернуть его в США, поэтому из тюрьмы Ассанжа не выпустили. В Соединенных Штатах ему грозит обвинение по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взломать правительственные компьютеры и нарушении закона о шпионаже. Если американский суд все же состоится и вина будет доказана, в тюрьме он проведет до 175 лет.

В конце сентября во всем мире прошли пикеты в поддержку Ассанжа. Люди выходили на улицы с требованием не допустить экстрадиции журналиста за океан. Вопрос о том, предстанет ли он перед американским правосудием, все еще не решен. Одиннадцатого октября в Лондоне прошло очередное предварительное слушание. Подсудимый отвечал на вопросы по видеосвязи. Дополнительных показаний он не давал, а лишь подтвердил свое имя и возраст. Ожидается, что в конце октября он явится в суд лично.