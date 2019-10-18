МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Шоу парижского театра, выступления музыкантов, карнавальное шествие и другие события ждут гостей первого Международного фестиваля современной культуры и экологии "Алушта. Green", который пройдет в Крыму с 18 по 19 октября. Об этом РИА Новости сообщили организаторы.

Фестиваль станет площадкой для обсуждения вопросов осознанного отношения к окружающей среде на языке современной культуры.

Темой выбрана Африка, поэтому набережную Профессорского уголка Алушты украсят арт-объекты в виде редких представителей африканской фауны: "СлоноЗИЛ", "Неоновый носорог" и другие.

Хип-хоп лаборатория, где пройдут мастер-классы по фристайлу, брэйк-дансу, диджеингу и игре на уличных барабанах, заработает 18 октября.

© предоставлено пресс-службой Экология и культура: в Крыму открывается фестиваль "Алушта. Green" © предоставлено пресс-службой

В этот же день архитекторы, урбанисты и дизайнеры пригласят всех желающих придумать и создать вместе с ними арт-объект, который останется в городе и станет местом притяжения туристов. А стрит-арт художница Дарион Шаббаш проведет воркшоп, где научит делать маски диких животных из больших пластиковых бутылок.

Главным днем фестиваля станет 19 октября. Впервые в России парижский театр Remue Ménage покажет перформанс "Парад влюбленных" с огромными световыми фигурами, танцорами и акробатами. Также ведущие российские уличные театры ("Антикварный цирк", "Эскизы в пространстве", проект "Картония") специально для фестиваля подготовили спектакли, посвященные теме защиты (и беззащитности) природы.

В музыкальной программе – выступления коллективов разных современных направлений — от хип-хопа до соула: Tony Tonite, Da Boogie Crew (Dj Toper & Dj Gormon), The Soul Surfers, T.Check & Magora. Отдельный концерт даст группа "Пакава Ить", экспериментирующая с джазом, классикой, латиноамериканской и африканской танцевальной музыкой.

© предоставлено пресс-службой Экология и культура: в Крыму открывается фестиваль "Алушта. Green" © предоставлено пресс-службой

Будут открыты три эко-станции: Re-Pair — бесплатная мастерская по ремонту старых вещей, Re-Use — точка распространения многоразовых вещей вместо одноразовых, Re-Cycle — с подробной информаций о переработке мусора в Крыму и Алуште. В течение дня пройдут лекции, мастер-классы, кинопоказы и даже психологический тренинг.

О главной теме фестиваля еще раз напомнит выставка "Дух Африки", на которой можно будет увидеть лук и стрелы настоящих африканских охотников, двухметровые статуи из красного дерева и даже ритуальный барабан, участвовавший в ритуальных обрядах.

© предоставлено пресс-службой Экология и культура: в Крыму открывается фестиваль "Алушта. Green" © предоставлено пресс-службой

Для юных гостей пройдут мастер-классы по лепке из глины и превращению мусора в арт-объекты.

Подготовка к событию началась уже 16 октября — открылись мастерские художников, где можно сделать костюмы сказочных существ и маски животных из текстиля. Все это пригодится на карнавальном шествии, которое пройдет 19 октября и объединит всех участников фестиваля: художников, актеров, музыкантов, зрителей.