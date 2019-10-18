Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T08:04Z
https://ria.ru/20191018/1559900201.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155990/04/1559900499_0:36:539:339_1036x0_80_0_0_641932bde9e04e81bd8d6d3ea1715069.jpg
РИА Новости

Дело "томского маньяка". Почему в серии нападений обвиняют экс-милиционера

08:00 18.10.2019 (обновлено: 08:04 18.10.2019)
768
© Фото : из личного архиваВалентин служил в уголовном розыске, а потом работал в крупной нефтяной компании
Валентин служил в уголовном розыске, а потом работал в крупной нефтяной компании
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях в Томской области арестовали сотрудника службы безопасности крупной нефтяной компании, ранее работавшего оперативником уголовного розыска. По версии СК, он насиловал девушек на протяжении 15 лет. Попался, когда взяли анализ ДНК у сына. О том, почему в 40-тысячном Стрежевом так долго не могли поймать маньяка, — в материале РИА Новости.

Без следов и улик

Первые подозрения, что в городке нефтяников орудует маньяк, возникли у местных жителей еще в начале нулевых. Однако никакой подтверждающей или опровергающей информации от правооохранительных органов тогда не поступило.
"Несколько лет назад сотрудники полиции стали ходить по квартирам и брать у мужчин слюну для генетической экспертизы, — рассказывает РИА Новости жительница Стрежевого Лариса. — Причем делали это выборочно, обращаясь к тем, кто подходил под описание насильника. Одна из проб, взятая у молодого человека, заинтересовала полицейских, и для сдачи анализа они пригласили его отца".
Александр Сатлаев
4 сентября, 08:00РИА Новости
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Как уточнил руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Томской области Дмитрий Рогович, образцы ДНК на анализ взяли более чем у семи тысяч мужчин. Тестировали в основном приезжих вахтовиков, а также ранее судимых или стоящих на учете в психдиспансере местных жителей. Когда расследование зашло в тупик, круг поиска расширился: стали проверять не только подозрительных лиц, но и их родственников.
Генотип насильника совпал с ДНК 60-летнего Валентина Б., которого сразу задержали. В 90-х он служил в уголовном розыске городского отдела милиции, а затем перешел в службу безопасности крупной нефтяной компании, где, по словам знакомых, контролировал грузопоток автомобильного транспорта на объектах нефтедобычи. В компании пока от комментариев воздержались, попросив дождаться официальной позиции московского руководства.
По версии следствия, насиловать Б. начал еще в 2004 году и продолжал вплоть до 2017-го. "Преступления совершал в августе и сентябре, причем всегда ночью и одним способом: незаметно подходил к жертве сзади, натягивал на голову шапку, угрожал ножом и совершал половой акт, после чего скрывался, — сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Марк Харламов. — Почти никто из потерпевших преступника не видел, лишь одной женщине удалось различить черты его лица. Это помогло составить фоторобот".
Таксист Дмитрий Лебедь
16 мая 2018, 08:00РИА Новости
Черный Лебедь: почему маньяка-таксиста не могли поймать пять лет

Единый почерк

По словам следователя, на схожие обстоятельства в серии нападений обратили внимание лишь в 2016 году. Тогда все дела объединили в одно производство. Сейчас подозреваемому официально предъявлено обвинение в изнасиловании нескольких девушек. Впрочем, это может быть только начало — по словам местных жителей, счет потерпевших идет на десятки.
В понедельник Стрежевской городской суд отправил экс-милиционера за решетку на ближайшие два месяца. Сам он все отрицает, а друзья и знакомые считают уголовное дело сфабрикованным.
"Я знаю Валю более 30 лет, — рассказывает РИА Новости друг арестованного Александр. — Зачем кого-то насиловать, если он и так никогда не был обделен женским вниманием. Даже работая в розыске и регулярно общаясь с уголовниками, всегда старался сохранять человечность".
© Фото : из личного архиваРодственники и друзья Валентина не верят в его причастность к преступлениям
Родственники и друзья Валентина не верят в его причастность к преступлениям
© Фото : из личного архива
Родственники и друзья Валентина не верят в его причастность к преступлениям
По словам сестры, Валентин никогда не брал взяток, из-за чего подвергался постоянному давлению и угрозам. Это якобы продолжалось даже после увольнения со службы. Однако некоторые знакомые признаются, что иногда поведение мужчины все же казалось им странным.
"Мой отец работал с ним в милиции, — рассказывает РИА Новости жительница Стрежевого Ольга. — На тот момент Валентин казался вполне адекватным. Это потом я поняла, что его постоянное стремление подержать меня, восьмилетнюю девочку, на коленях, скорее всего, было нездоровым. Хотя не исключено, что это было обычное проявление заботы".
Многие в Стрежевом недоумевают, почему в 40-тысячном городе, где почти все знают друг друга в лицо, неизвестный маньяк безнаказанно орудовал на протяжении 15 лет. Если вину Валентина докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
CC BY 3.0 / Nikolay Sizonenko / Strezhevoy, Tomsk Oblast, RussiaВид на город Стрежевой Томской области
Вид на город Стрежевой Томской области
CC BY 3.0 / Nikolay Sizonenko / Strezhevoy, Tomsk Oblast, Russia
Вид на город Стрежевой Томской области

Маньяки в погонах

Томская история не уникальна. В сентябре 2019-го на Кипре задержали экс-сотрудника СУ СК России по Республике Алтай 27-летнего Александра Сатлаева, находящегося в международном розыске за изнасилование. Даже будучи за границей на нелегальном положении, он, по версии следствия, успел напасть на местную жительницу.
В России Сатлаева приговорили к шести годам колонии еще летом 2015-го — за серию изнасилований, однако спустя четыре года выпустили по УДО. Пробыв на свободе всего пару месяцев, он взялся за старое.
В марте 2018-го в Новосибирске к пожизненному сроку за убийство девятнадцати проституток приговорили 52-летнего экс-сотрудника милиции Евгения Чуплинского. Маньяк орудовал более десяти лет, а вычислить его смогли лишь благодаря экспертизе ДНК.
Алексей Фалькин
18 апреля 2018, 08:00РИА Новости
Маньяк с добрым лицом: как бывший спасатель насиловал и убивал девушек
Пожалуй, самым "результативным" среди своих бывших коллег стал Михаил Попков, получивший известность как "ангарский маньяк". В 2015-м за убийство двадцати двух человек он получил пожизненный срок, а вскоре сознался еще в 60 аналогичных преступлениях.
В декабре 2018-го экс-милиционера повторно приговорили к пожизненному лишению свободы. Он так же, как и Чуплинский, орудовал более десяти лет, а по числу загубленных жизней превзошел даже печально известных Андрея Чикатило и Александра Пичушкина.
5101101
Обсудить 0
СКРСледственный комитет РФМоскваСтрежевойПроисшествия
Рекомендуем
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
РИА
Новости
Атомный ледокол Ямал в Карском море
"Арктическая доктрина" США: Северный морской путь будет заблокирован
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты
На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет
Лента
новостей
Портрет девушки до и после ретуширования в фотошопе
Красавица или чудовище: что скрывает "Фотошоп"
Командир АПЛ Юрий Долгорукий Сергей Морозов
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
Полиция
Пропавшего под Екатеринбургом десятилетнего мальчика нашли живым
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Политолог объяснил, зачем президент Эстонии пригласила Путина в Тарту
Основатель музея Дарья Жукова на пресс-конференции по случаю открытия нового здания музея современного искусства Гараж в Парке Горького
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Денис Давыдов
Истории молодых людей, которые все бросили и уехали в деревню
Акция протеста в Гонконге
Элиты США определились: Гонконг надо оторвать от Китая
Цинхай-Тибетская железная дорога
Как тебе такое, Илон Маск: поезд отправится за облака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали двух руководителей ОВД "Дорогомилово" за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
09:19СМИ: Iberia и Vueling отменили почти 50 рейсов из-за забастовки в Каталонии
09:18В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома
09:07В Новосибирске ликвидировали пожар в двух жилых домах
09:04На Алеутских островах экстренно сел пассажирский самолет
09:03Суд в Хабаровске обязал провести ремонт камер больницы в СИЗО
08:57Спецслужбы стран ШОС задержали более 600 террористов за 2018 год
08:57МВД Дагестана прокомментировало сообщения о "нападении Джокера" на школу
Лента новостейМолния