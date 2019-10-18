Дело "томского маньяка". Почему в серии нападений обвиняют экс-милиционера

Валентин служил в уголовном розыске, а потом работал в крупной нефтяной компании

© Фото : из личного архива Валентин служил в уголовном розыске, а потом работал в крупной нефтяной компании

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях в Томской области арестовали сотрудника службы безопасности крупной нефтяной компании, ранее работавшего оперативником уголовного розыска. По версии СК, он насиловал девушек на протяжении 15 лет. Попался, когда взяли анализ ДНК у сына. О том, почему в 40-тысячном Стрежевом так долго не могли поймать маньяка, — в материале РИА Новости.

Без следов и улик

Первые подозрения, что в городке нефтяников орудует маньяк, возникли у местных жителей еще в начале нулевых. Однако никакой подтверждающей или опровергающей информации от правооохранительных органов тогда не поступило.

"Несколько лет назад сотрудники полиции стали ходить по квартирам и брать у мужчин слюну для генетической экспертизы, — рассказывает РИА Новости жительница Стрежевого Лариса. — Причем делали это выборочно, обращаясь к тем, кто подходил под описание насильника. Одна из проб, взятая у молодого человека, заинтересовала полицейских, и для сдачи анализа они пригласили его отца".

Как уточнил руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Томской области Дмитрий Рогович, образцы ДНК на анализ взяли более чем у семи тысяч мужчин. Тестировали в основном приезжих вахтовиков, а также ранее судимых или стоящих на учете в психдиспансере местных жителей. Когда расследование зашло в тупик, круг поиска расширился: стали проверять не только подозрительных лиц, но и их родственников.

Генотип насильника совпал с ДНК 60-летнего Валентина Б., которого сразу задержали. В 90-х он служил в уголовном розыске городского отдела милиции, а затем перешел в службу безопасности крупной нефтяной компании, где, по словам знакомых, контролировал грузопоток автомобильного транспорта на объектах нефтедобычи. В компании пока от комментариев воздержались, попросив дождаться официальной позиции московского руководства.

По версии следствия, насиловать Б. начал еще в 2004 году и продолжал вплоть до 2017-го. "Преступления совершал в августе и сентябре, причем всегда ночью и одним способом: незаметно подходил к жертве сзади, натягивал на голову шапку, угрожал ножом и совершал половой акт, после чего скрывался, — сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Марк Харламов. — Почти никто из потерпевших преступника не видел, лишь одной женщине удалось различить черты его лица. Это помогло составить фоторобот".

Единый почерк

По словам следователя, на схожие обстоятельства в серии нападений обратили внимание лишь в 2016 году. Тогда все дела объединили в одно производство. Сейчас подозреваемому официально предъявлено обвинение в изнасиловании нескольких девушек. Впрочем, это может быть только начало — по словам местных жителей, счет потерпевших идет на десятки.

В понедельник Стрежевской городской суд отправил экс-милиционера за решетку на ближайшие два месяца. Сам он все отрицает, а друзья и знакомые считают уголовное дело сфабрикованным.

"Я знаю Валю более 30 лет, — рассказывает РИА Новости друг арестованного Александр. — Зачем кого-то насиловать, если он и так никогда не был обделен женским вниманием. Даже работая в розыске и регулярно общаясь с уголовниками, всегда старался сохранять человечность".

© Фото : из личного архива Родственники и друзья Валентина не верят в его причастность к преступлениям © Фото : из личного архива Родственники и друзья Валентина не верят в его причастность к преступлениям

По словам сестры, Валентин никогда не брал взяток, из-за чего подвергался постоянному давлению и угрозам. Это якобы продолжалось даже после увольнения со службы. Однако некоторые знакомые признаются, что иногда поведение мужчины все же казалось им странным.

"Мой отец работал с ним в милиции, — рассказывает РИА Новости жительница Стрежевого Ольга. — На тот момент Валентин казался вполне адекватным. Это потом я поняла, что его постоянное стремление подержать меня, восьмилетнюю девочку, на коленях, скорее всего, было нездоровым. Хотя не исключено, что это было обычное проявление заботы".

Многие в Стрежевом недоумевают, почему в 40-тысячном городе, где почти все знают друг друга в лицо, неизвестный маньяк безнаказанно орудовал на протяжении 15 лет. Если вину Валентина докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Маньяки в погонах

Томская история не уникальна. В сентябре 2019-го на Кипре задержали экс-сотрудника СУ СК России по Республике Алтай 27-летнего Александра Сатлаева, находящегося в международном розыске за изнасилование. Даже будучи за границей на нелегальном положении, он, по версии следствия, успел напасть на местную жительницу.

В России Сатлаева приговорили к шести годам колонии еще летом 2015-го — за серию изнасилований, однако спустя четыре года выпустили по УДО. Пробыв на свободе всего пару месяцев, он взялся за старое.

В марте 2018-го в Новосибирске к пожизненному сроку за убийство девятнадцати проституток приговорили 52-летнего экс-сотрудника милиции Евгения Чуплинского. Маньяк орудовал более десяти лет, а вычислить его смогли лишь благодаря экспертизе ДНК.

Пожалуй, самым "результативным" среди своих бывших коллег стал Михаил Попков, получивший известность как "ангарский маньяк". В 2015-м за убийство двадцати двух человек он получил пожизненный срок, а вскоре сознался еще в 60 аналогичных преступлениях.