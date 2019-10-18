Эксперты назвали причины, по которым туристы могут отменить путешествие

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Большинство российских туристов готовы отказаться от запланированного отпуска из-за чрезвычайного происшествия или политической нестабильности, сообщает Ostrovok.ru.

Аналитики сервиса опросили более трех тысяч пользователей соцсетей, чтобы узнать, какие обстоятельства могут заставить их отказаться от путешествия.

Выяснилось, что 43% респондентов не поедут в страну, в которой введено чрезвычайное положение. Причем для женщин эта причина оказалась более важной, чем для мужчин.

Еще 21% респондентов готовы отменить путешествие, если его бюджет выйдет за приемлемые рамки (об этом сообщили четверть мужчин и 19% женщин).

Четырнадцать процентов россиян признались, что могут отказаться от предстоящего отдыха из-за плохого самочувствия.

В два раза меньше респондентов готовы пересмотреть свои планы, если накануне поездки поссорятся с попутчиками. При этом мужчины чаще склонны отменять поездку из-за размолвки с компаньоном, чем женщины — одиннадцать процентов против пяти.

Высокая загруженность на работе не является веской причиной для отмены поездки: остаться дома по этой причине готовы только пять процентов респондентов. Среди них 7% мужчин и 4% женщин.

Еще пять процентов россиян не поедут отдыхать, если в месте назначения будет плохой прогноз погоды, а также если в поездку не соберется подходящая компания.

Плохое настроение накануне отдыха является весомой причиной отказаться от него для четырех процентов мужчин. Среди женщин такое мнение разделяет только один процент опрошенных.