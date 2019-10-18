Эксперты назвали причины, по которым туристы могут отменить путешествие

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Большинство российских туристов готовы отказаться от запланированного отпуска из-за чрезвычайного происшествия или политической нестабильности, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики сервиса опросили более трех тысяч пользователей соцсетей, чтобы узнать, какие обстоятельства могут заставить их отказаться от путешествия.
Выяснилось, что 43% респондентов не поедут в страну, в которой введено чрезвычайное положение. Причем для женщин эта причина оказалась более важной, чем для мужчин.
Еще 21% респондентов готовы отменить путешествие, если его бюджет выйдет за приемлемые рамки (об этом сообщили четверть мужчин и 19% женщин).
Четырнадцать процентов россиян признались, что могут отказаться от предстоящего отдыха из-за плохого самочувствия.
В два раза меньше респондентов готовы пересмотреть свои планы, если накануне поездки поссорятся с попутчиками. При этом мужчины чаще склонны отменять поездку из-за размолвки с компаньоном, чем женщины — одиннадцать процентов против пяти.
Высокая загруженность на работе не является веской причиной для отмены поездки: остаться дома по этой причине готовы только пять процентов респондентов. Среди них 7% мужчин и 4% женщин.
Еще пять процентов россиян не поедут отдыхать, если в месте назначения будет плохой прогноз погоды, а также если в поездку не соберется подходящая компания.
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Плохое настроение накануне отдыха является весомой причиной отказаться от него для четырех процентов мужчин. Среди женщин такое мнение разделяет только один процент опрошенных.
Только один процент россиян готовы всерьез задуматься об отмене поездки, если не успеют привести себя в форму к ее началу.
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