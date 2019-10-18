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РИА Новости
Туризм

Эксперты назвали самые дешевые страны для путешествий

23:29 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Самостоятельные туристы назвали экспертам страны, отдых в которых оказался для них несколько дешевле, чем они планировали, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса опросили около десяти тысяч пользователей и выяснили, отпуск в каких государствах оказался для них наиболее бюджетным.
Так, 23% респондентов отметили, что за самым выгодным отдыхом стоит лететь в Чехию. "В первой половине декабря я отмечала день рождения в Праге. Мне показалось, что так дешево я его никогда не праздновала", — поделилась личным опытом одна путешественница. "Это была моя первая поездка за границу, и цены я сравнивала с Москвой. В Праге все было в два раза дешевле", — рассказала еще одна туристка.
Венгрия оказалась на втором месте списка, за нее проголосовали 17% опрошенных. Пользователи отметили недорогой перелет из Москвы в Будапешт или Дебрецен, а также невысокие цены на развлечения и еду в ресторанах.
15% туристов назвали самым бюджетным направлением Сербию. Например, проезд в автобусе в Белграде стоит 60 рублей, а пообедать в кафе можно за 200 рублей.
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14% путешественников провели свой самый недорогой отпуск в Испании. 10% респондентов проголосовали за Вьетнам, где, по их опыту, цены в два раза ниже, чем в Таиланде. Грузию выбрали 9% опрошенных, а 7% остались довольны стоимостью отдыха в Португалии.
Замыкает десятку Турция, за которую проголосовали 5% пользователей. Одна туристка рассказала: "После падения курса лиры Турция стала неожиданно дешевой в плане шопинга. При этом речь о брендовой одежде — той, что в фирменных магазинах, не на рынке".
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмПортугалияСербияВьетнамЧехияТурцияВенгрияБелград (город)ПрагаИспанияГрузияБудапешт
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