Эксперты назвали самые дешевые страны для путешествий

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Самостоятельные туристы назвали экспертам страны, отдых в которых оказался для них несколько дешевле, чем они планировали, сообщает Aviasales.

Специалисты сервиса опросили около десяти тысяч пользователей и выяснили, отпуск в каких государствах оказался для них наиболее бюджетным.

Так, 23% респондентов отметили, что за самым выгодным отдыхом стоит лететь в Чехию. "В первой половине декабря я отмечала день рождения в Праге. Мне показалось, что так дешево я его никогда не праздновала", — поделилась личным опытом одна путешественница. "Это была моя первая поездка за границу, и цены я сравнивала с Москвой. В Праге все было в два раза дешевле", — рассказала еще одна туристка.

Венгрия оказалась на втором месте списка, за нее проголосовали 17% опрошенных. Пользователи отметили недорогой перелет из Москвы в Будапешт или Дебрецен, а также невысокие цены на развлечения и еду в ресторанах.

15% туристов назвали самым бюджетным направлением Сербию. Например, проезд в автобусе в Белграде стоит 60 рублей, а пообедать в кафе можно за 200 рублей.

14% путешественников провели свой самый недорогой отпуск в Испании. 10% респондентов проголосовали за Вьетнам, где, по их опыту, цены в два раза ниже, чем в Таиланде. Грузию выбрали 9% опрошенных, а 7% остались довольны стоимостью отдыха в Португалии.