Американских туристов все чаще обманывают сайты онлайн-бронирования

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Каждый четвертый потребитель туруслуг в США в прошлом году был обманут сервисами онлайн-бронирования путешествий, сообщает АТОР.
Так, 23% американских туристов сообщили, что были тем или иным способом введены в заблуждение различными фейковыми сайтами онлайн-бронирования отелей, говорится в исследовании Американской ассоциации гостиничного бизнеса (AHLA).
Потери пользователей от мошеннических схем превысили 5,7 миллиарда долларов.
Фейковые порталы используют различные инструменты для имитации веб-сайтов и колл-центров, но в реальности не имеют никаких отношений с отелями.