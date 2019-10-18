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РИА Новости
Туризм

Американских туристов все чаще обманывают сайты онлайн-бронирования

11:11 18.10.2019
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© Depositphotos / mihtianderДевушка в гамаке
Девушка в гамаке
© Depositphotos / mihtiander
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Каждый четвертый потребитель туруслуг в США в прошлом году был обманут сервисами онлайн-бронирования путешествий, сообщает АТОР.
Так, 23% американских туристов сообщили, что были тем или иным способом введены в заблуждение различными фейковыми сайтами онлайн-бронирования отелей, говорится в исследовании Американской ассоциации гостиничного бизнеса (AHLA).
Потери пользователей от мошеннических схем превысили 5,7 миллиарда долларов.
Фейковые порталы используют различные инструменты для имитации веб-сайтов и колл-центров, но в реальности не имеют никаких отношений с отелями.
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