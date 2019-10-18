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РИА Новости
Культура

Красавица или чудовище: что скрывает "Фотошоп"

08:00 18.10.2019 (обновлено: 08:07 18.10.2019)
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© Depositphotos / luanateutziПортрет девушки до и после ретуширования в фотошопе
Портрет девушки до и после ретуширования в фотошопе
© Depositphotos / luanateutzi
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Мэган Виртанен. Как стать красавицей? Очень просто: правильно выставленный свет и хорошая ретушь. О том, является ли красотой ее имитация, грядет ли конец иллюзиям и нужно ли отказываться от "Фотошопа", — в материале РИА Новости.
В июне 1650 года на рассмотрение английского парламента был представлен закон "против применения косметики, приклеивания черных мушек и ношения женщинами нескромных платьев". Парламентарии, вероятно, подумали, какая взбучка от жен ждет их дома, если принять закон, и предпочли его отклонить.
© Предоставлено Государственным историческим музеемНастольный несессер с туалетными принадлежностями (различными баночками, в том числе с пудрой, флаконами, подносом, воронкой). Франция, конец XVIII в.
Настольный несессер с туалетными принадлежностями (баночками, в том числе баночка с пудрой, флаконами, подносом, воронкой и т.д.) Франция, конец XVIII в.
© Предоставлено Государственным историческим музеем
Настольный несессер с туалетными принадлежностями (различными баночками, в том числе с пудрой, флаконами, подносом, воронкой). Франция, конец XVIII в.
Гневные речи в адрес тех, кто так или иначе пытается улучшить свою внешность, раздавались на протяжении последней пары тысяч лет. Средневековые трактаты обличали косметические ухищрения "лживых" женщин, архивы судопроизводства даже сохранили документы о попытках подать на развод в связи с тем, что истинная внешность невесты была улучшена белилами и румянами. Пуритане в XVII веке настаивали, что косметика и духи грешны, олицетворяют тщеславие и самовлюбленность, а также маскируют нечистые помыслы. Сама возможность изменения собственного облика традиционно приписывалась ведьмам и нечистой силе.
Парадокс в том, что в основе современной западной цивилизации лежит родившаяся в Древней Греции идея о человеке как существе, способном улучшать себя. При этом греки верили, что внешняя красота напрямую связана с красотой внутренней, и уверенность эта дожила до двадцатого века. Например, один из отцов кинематографа режиссер Дэвид Уорк Гриффит увольнял актрис с прыщами, считая, что недостатки кожи свидетельствуют об их нравственных изъянах. Впрочем, если верить поговорке "нашему брату мужику жена не икона, а работница", то супругу многие выбирали совсем по другому принципу.
© Фото : Bain News ServiceАмериканская актриса немого кино Марион Дэвис
Американская актриса немого кино Марион Дэвис
© Фото : Bain News Service
Американская актриса немого кино Марион Дэвис
Двадцатый век породил общество потребителей, где мысль о выборе своего образа стала само собой разумеющейся. Демократизация изменила значение слов "статус" и "элита": теперь принадлежность к высшим слоям общества определялась не правом рождения и особым воспитанием с младых ногтей, а стилем жизни и внешним видом.
Расширение сферы услуг и развитие рекламы продуктов для массового рынка сделали внешность чрезмерно значимой. Лицо и тело стали воспринимать как конструктор, с которым можно и даже нужно что-то делать. Ведь, как гласила реклама косметики в 1930-е годы, "есть корректирующая формула для всего, что не так с женским лицом".
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Актрисы и модели в рекламе воплощали архетипический образ идеала, к которому должна стремиться каждая. "Фотошоп" облегчил кропотливый труд ретушеров и позволил создавать видимость неземной, сияющей красоты. Пока дело касалось только рекламы, беспокоило это немногих, но появление соцсетей и сопутствующей им постоянной самопрезентации заставило общество подойти к пересмотру взглядов.
Комбинация физически видимой и виртуальной реальности оказалась слишком невыносимой. "Стилизованные" лица и тела не то чтобы уже не доставляют эстетическое удовольствие, но их теперь так много, что все громче звучат требования правды жизни, заставляющие вспомнить о средневековых обвинениях в "лживости". Кайли Дженнер, Рита Ора, Триша Пейтас, Анастасия Квитко и множество других моделей: таков список "разоблаченных" звезд.
Наряду с инстаграм-страницами "идеальных женщин" набирают популярность аккаунты, сравнивающие ретушированные фотографии и изображения тех же женщин, но без применения фильтров и тщательно продуманных ракурсов.
Еще два года назад во Франции официально приняли закон, согласно которому рекламные фото, обработанные в "Фотошопе", должны обязательно маркироваться как "подвергшиеся ретуши". Крупнейшее в мире фотоагентство Getty Images отказалось принимать ретушированные снимки. Впрочем, хороший фотограф всегда может создать нужную иллюзию, правильно выставив свет, так что о полноценном натурализме речь все равно не идет.
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Увидим ли мы закат эпохи социального перфекционизма? Начнем ли гордо демонстрировать в соцсетях свои несовершенства, как сейчас это делают флагманы бодипозитива? Вряд ли. Красота высоко ценится в нашей культуре, а интернет позволяет превратить ее в капитал. Возможно, ретушь станет менее навязчивой, а фильтры будут применять чуть более стыдливо, как викторианские дамы — косметику: так, чтобы это было совершенно незаметно.
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