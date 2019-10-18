Транспорт столицы адаптируется для нужд маломобильных людей

Тенденция к созданию комфортной безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями с каждым годом набирает обороты. Москва, как и положено столице, выступает безусловным лидером в развитии данного направления. В рамках программы "Транспорт Москвы без границ", которая должна быть реализована к концу 2020 года, метрополитен, наземный и железнодорожный транспорт активно адаптируются для нужд инвалидов, которых в столице насчитывается более миллиона.
Лидирует наземный транспорт
Трамвай "Витязь-М" в Сыромятническом переулке в Москве
Что касается наземного общественного транспорта, то в настоящее время закупаются только низкопольные автобусы и трамваи. Например, каждую неделю перевозят свыше двух миллионов пассажиров трехсекционные низкопольные трамваи "Витязь-Москва", полностью приспособленные для комфортного проезда маломобильных пассажиров. По данным московских властей, сегодня на маршрутах работают более 280 таких вагонов. Планируется, что в 2023 году трамвайный парк Москвы будет полностью укомплектован трамваями нового поколения.
Для нужд маломобильных граждан приспосабливаются и остановки: их оборудуют специальными посадочными платформами, находящимися на 30-сантиметровой высоте над путями, то есть на одном уровне с входом в транспорт, а также специальными поручнями. Вместе с тем, новый подвижной состав наземного транспорта, закупаемый столицей, сегодня оборудуется откидными аппарелями, специальными местами для инвалидных колясок с креплениями и удобными поручнями. Салоны оснащены системой климат-контроля, электронными информационными табло. По данным Департамента транспорта Москвы, по итогам 2018 года весь наземный транспорт столицы был оборудован для перевозки маломобильных пассажиров более чем на 85%.
Кроме того, для комфортного передвижения по городу человек с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированный во Всероссийском обществе инвалидов, может заранее заказать по льготному тарифу "Социальное такси" для поездок на работу, в больницу, госслужбы или в аэропорты и на вокзалы. Все автомобили "Социального такси" имеют специальное оборудование для комфортной поездки маломобильных граждан.
Такси для инвалидов-колясочников
Метро и МЦК - город всё доступнее
Московский метрополитен также активно занимается улучшением своей инфраструктуры с учетом нужд маломобильных пассажиров. Так, в рамках целевой программы "Социальная интеграция инвалидов города Москвы" 64 станции метрополитена и все станции монорельса оборудованы лифтами и специальными подъемниками.
Также в рамках выполнения программы "Доступная среда" город ведет работы по благоустройству вестибюлей метро: устанавливаются расширенные турникеты и входные двери, пандусы, тактильные указатели.
Поезд "Москва" Московского метро
Постоянно обновляется подвижной состав метрополитена. Например, новые вагоны "Москва" реализованы как единый состав без перегородок, имеют специально оборудованные места для инвалидов, обеспечены световой и звуковой сигнализацией о закрытии дверей, что также облегчает проезд для маломобильных пассажиров.
С 2013 года в Московском метрополитене действует Центр обеспечения мобильности пассажиров. Инспекторы Центра, одетые в специальные жилеты, оказывают услуги по максимально безопасному и комфортному передвижению маломобильных категорий граждан. Помощь в передвижении оказывается не только в метрополитене, но и на территории вокзалов до посадки в дальние и пригородные поезда, до автовокзалов, "Аэроэкспресса", по городской территории до социальных объектов, по Московскому центральному кольцу. Все такие услуги бесплатны.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнспектор Центра обеспечения мобильности пассажиров с мужчиной на платформе станции московского метрополитена.
Инспектор Центра обеспечения мобильности пассажиров с мужчиной на платформе станции московского метрополитена.
Инфраструктура Московского центрального кольца (МЦК), открывшегося в 2016 году, с самого начала была во многом адаптирована для маломобильных пассажиров, а после первого года эксплуатации улучшена с учетом пожеланий граждан. Сегодня на 25 транспортно-пересадочных узлах установлены лифты и эскалаторы, на 5 транспортно-пересадочных узлах – специальные подъемники. Все станции МЦК и подвижной состав оборудованы навигационными элементами с шрифтом Брайля, тактильными наземными указателями. Для слабослышащих людей на станциях установлены подвесные, настенные и световые информационные указатели, на эскалаторах - пиктограммы.
В целом, по словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, в Москве общественный транспорт наиболее адаптирован по сравнению с другими регионами.
"При этом, конечно, есть еще над чем работать, и это, прежде всего - обучение персонала. Так, зачастую водители останавливаются и открывают двери не в том месте, где предусмотрен вход маломобильного пассажира", - сказал он РИА Новости.
Что касается метрополитена, то здесь главная проблема - его историческая часть, полагает он. "Много станций уже никак не адаптировать для людей с ограниченными возможностями. И здесь на помощь приходит Центр обеспечения мобильности пассажиров, отзывы о котором от людей очень хорошие. Новые же станции метро все оборудованы должным образом", - сказал он.
МЦД: инновационный подход к комфорту маломобильных пассажиров
Новым этапом в развитии транспортного комплекса Москвы и Московской области обещают стать Московские центральные диаметры (МЦД). Это железнодорожные линии, которые пройдут по диаметрам из одних муниципалитетов Подмосковья через центр столицы в другие. Таким образом, проект объединит форматы электричек и метрополитена, то есть, фактически, представит собой систему наземного метро. Движение на МЦД будет тактовым, а сама сеть будет интегрирована с "подземкой" и МЦК. Пересадки между этими видами транспорта будут бесплатными. Кроме того, существующая инфраструктура Московской железной дороги будет модифицирована перед запуском МЦД: появятся удобные переходы, станции, улучшится система навигации.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОформление тематического поезда, посвященного МЦД
Оформление тематического поезда, посвященного МЦД
По новым диаметрам будут курсировать электропоезда "Иволга", спроектированные для массовых городских и ближних пригородных перевозок, что актуально в условиях агломераций. "Иволга" предназначена для проезда на относительно небольшие расстояния, с частыми остановками: поезд быстро разгоняется (ускорение 0,9 м/с, конструкционная скорость – 120 километров в час) и плавно тормозит. За счет применения технологии пневмоподвешивания обеспечивается плавный ход, низкий уровень шума и вибрации. Все это особенно важно для маломобильных пассажиров, которым сложнее удерживать равновесие в движущемся составе.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектропоезд ЭГ2Тв "Иволга" на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо" в Московской области
Электропоезд ЭГ2Тв "Иволга" на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо" в Московской области
"От Московских центральных диаметров мы ждем большого прорыва в части комфорта для всех пассажиров, в том числе, для маломобильных. Поезда "Иволга" - это новый уровень: в них много свободного места, просторные двери для колясок, а также туалеты, которыми смогут воспользоваться люди с ограниченными возможностями", - подчеркивает Зотов.
"В отношении МЦД можно сказать, что "Иволга" - это очень хороший поезд, приспособленный для людей с ограниченными возможностями", - подтверждает глава объединения "Союз пассажиров" Янков.
На первых маршрутах МЦД от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска будут ходить 39 поездов "Иволга": 6-вагонные первой модификации и 7-вагонные второй модификации. Последняя модель "Иволги" была представлена "Трансмашхолдингом" в августе 2019 года на салоне PRO//Движение.Экспо в Щербинке. Обновленная "Иволга" также реализована как единый бестамбурный состав, который максимально адаптирован для проезда маломобильных пассажиров: широкие дверные проходы (140 ссантиметров), входы в головные вагоны оборудованы специальными аппарелями, предусмотрены места для закрепления инвалидной коляски, туалетные комнаты имеют большую площадь и спроектированы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих пассажиров информационные таблички дублируются шрифтом Брайля.
Вагон электропоезда ЭГ2Тв "Иволга"
Вместе с тем, как сообщил Илья Зотов, посадочные платформы на МЦД будут учитывать требования маломобильных пассажиров - Общероссийское объединение пассажиров "активно консультирует" строителей по этому вопросу.