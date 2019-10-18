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РИА Новости

Транспорт столицы адаптируется для нужд маломобильных людей

10:31 18.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОпознавательный знак "Инвалид" на автобусе
Опознавательный знак Инвалид на автобусе
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Тенденция к созданию комфортной безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями с каждым годом набирает обороты. Москва, как и положено столице, выступает безусловным лидером в развитии данного направления. В рамках программы "Транспорт Москвы без границ", которая должна быть реализована к концу 2020 года, метрополитен, наземный и железнодорожный транспорт активно адаптируются для нужд инвалидов, которых в столице насчитывается более миллиона.

Лидирует наземный транспорт

© РИА Новости / Сергей ПятаковТрамвай "Витязь-М" в Сыромятническом переулке в Москве
Трамвай Витязь-М в Сыромятническом переулке в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Трамвай "Витязь-М" в Сыромятническом переулке в Москве
Что касается наземного общественного транспорта, то в настоящее время закупаются только низкопольные автобусы и трамваи. Например, каждую неделю перевозят свыше двух миллионов пассажиров трехсекционные низкопольные трамваи "Витязь-Москва", полностью приспособленные для комфортного проезда маломобильных пассажиров. По данным московских властей, сегодня на маршрутах работают более 280 таких вагонов. Планируется, что в 2023 году трамвайный парк Москвы будет полностью укомплектован трамваями нового поколения.
Для нужд маломобильных граждан приспосабливаются и остановки: их оборудуют специальными посадочными платформами, находящимися на 30-сантиметровой высоте над путями, то есть на одном уровне с входом в транспорт, а также специальными поручнями. Вместе с тем, новый подвижной состав наземного транспорта, закупаемый столицей, сегодня оборудуется откидными аппарелями, специальными местами для инвалидных колясок с креплениями и удобными поручнями. Салоны оснащены системой климат-контроля, электронными информационными табло. По данным Департамента транспорта Москвы, по итогам 2018 года весь наземный транспорт столицы был оборудован для перевозки маломобильных пассажиров более чем на 85%.
Кроме того, для комфортного передвижения по городу человек с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированный во Всероссийском обществе инвалидов, может заранее заказать по льготному тарифу "Социальное такси" для поездок на работу, в больницу, госслужбы или в аэропорты и на вокзалы. Все автомобили "Социального такси" имеют специальное оборудование для комфортной поездки маломобильных граждан.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТакси для инвалидов-колясочников
Такси для инвалидов-колясочников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Такси для инвалидов-колясочников

Метро и МЦК - город всё доступнее

Московский метрополитен также активно занимается улучшением своей инфраструктуры с учетом нужд маломобильных пассажиров. Так, в рамках целевой программы "Социальная интеграция инвалидов города Москвы" 64 станции метрополитена и все станции монорельса оборудованы лифтами и специальными подъемниками.
Также в рамках выполнения программы "Доступная среда" город ведет работы по благоустройству вестибюлей метро: устанавливаются расширенные турникеты и входные двери, пандусы, тактильные указатели.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоезд "Москва" Московского метро
Поезд Москва Московского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Поезд "Москва" Московского метро
Постоянно обновляется подвижной состав метрополитена. Например, новые вагоны "Москва" реализованы как единый состав без перегородок, имеют специально оборудованные места для инвалидов, обеспечены световой и звуковой сигнализацией о закрытии дверей, что также облегчает проезд для маломобильных пассажиров.
С 2013 года в Московском метрополитене действует Центр обеспечения мобильности пассажиров. Инспекторы Центра, одетые в специальные жилеты, оказывают услуги по максимально безопасному и комфортному передвижению маломобильных категорий граждан. Помощь в передвижении оказывается не только в метрополитене, но и на территории вокзалов до посадки в дальние и пригородные поезда, до автовокзалов, "Аэроэкспресса", по городской территории до социальных объектов, по Московскому центральному кольцу. Все такие услуги бесплатны.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнспектор Центра обеспечения мобильности пассажиров с мужчиной на платформе станции московского метрополитена.
Инспектор Центра обеспечения мобильности пассажиров с мужчиной на платформе станции московского метрополитена.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Инспектор Центра обеспечения мобильности пассажиров с мужчиной на платформе станции московского метрополитена.
Инфраструктура Московского центрального кольца (МЦК), открывшегося в 2016 году, с самого начала была во многом адаптирована для маломобильных пассажиров, а после первого года эксплуатации улучшена с учетом пожеланий граждан. Сегодня на 25 транспортно-пересадочных узлах установлены лифты и эскалаторы, на 5 транспортно-пересадочных узлах – специальные подъемники. Все станции МЦК и подвижной состав оборудованы навигационными элементами с шрифтом Брайля, тактильными наземными указателями. Для слабослышащих людей на станциях установлены подвесные, настенные и световые информационные указатели, на эскалаторах - пиктограммы.
В целом, по словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, в Москве общественный транспорт наиболее адаптирован по сравнению с другими регионами.
"При этом, конечно, есть еще над чем работать, и это, прежде всего - обучение персонала. Так, зачастую водители останавливаются и открывают двери не в том месте, где предусмотрен вход маломобильного пассажира", - сказал он РИА Новости.
Что касается метрополитена, то здесь главная проблема - его историческая часть, полагает он. "Много станций уже никак не адаптировать для людей с ограниченными возможностями. И здесь на помощь приходит Центр обеспечения мобильности пассажиров, отзывы о котором от людей очень хорошие. Новые же станции метро все оборудованы должным образом", - сказал он.

МЦД: инновационный подход к комфорту маломобильных пассажиров

Новым этапом в развитии транспортного комплекса Москвы и Московской области обещают стать Московские центральные диаметры (МЦД). Это железнодорожные линии, которые пройдут по диаметрам из одних муниципалитетов Подмосковья через центр столицы в другие. Таким образом, проект объединит форматы электричек и метрополитена, то есть, фактически, представит собой систему наземного метро. Движение на МЦД будет тактовым, а сама сеть будет интегрирована с "подземкой" и МЦК. Пересадки между этими видами транспорта будут бесплатными. Кроме того, существующая инфраструктура Московской железной дороги будет модифицирована перед запуском МЦД: появятся удобные переходы, станции, улучшится система навигации.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОформление тематического поезда, посвященного МЦД
Оформление тематического поезда, посвященного МЦД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оформление тематического поезда, посвященного МЦД
По новым диаметрам будут курсировать электропоезда "Иволга", спроектированные для массовых городских и ближних пригородных перевозок, что актуально в условиях агломераций. "Иволга" предназначена для проезда на относительно небольшие расстояния, с частыми остановками: поезд быстро разгоняется (ускорение 0,9 м/с, конструкционная скорость – 120 километров в час) и плавно тормозит. За счет применения технологии пневмоподвешивания обеспечивается плавный ход, низкий уровень шума и вибрации. Все это особенно важно для маломобильных пассажиров, которым сложнее удерживать равновесие в движущемся составе.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектропоезд ЭГ2Тв "Иволга" на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо" в Московской области
Электропоезд ЭГ2Тв Иволга на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо в Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Электропоезд ЭГ2Тв "Иволга" на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо" в Московской области
"От Московских центральных диаметров мы ждем большого прорыва в части комфорта для всех пассажиров, в том числе, для маломобильных. Поезда "Иволга" - это новый уровень: в них много свободного места, просторные двери для колясок, а также туалеты, которыми смогут воспользоваться люди с ограниченными возможностями", - подчеркивает Зотов.
"В отношении МЦД можно сказать, что "Иволга" - это очень хороший поезд, приспособленный для людей с ограниченными возможностями", - подтверждает глава объединения "Союз пассажиров" Янков.
На первых маршрутах МЦД от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска будут ходить 39 поездов "Иволга": 6-вагонные первой модификации и 7-вагонные второй модификации. Последняя модель "Иволги" была представлена "Трансмашхолдингом" в августе 2019 года на салоне PRO//Движение.Экспо в Щербинке. Обновленная "Иволга" также реализована как единый бестамбурный состав, который максимально адаптирован для проезда маломобильных пассажиров: широкие дверные проходы (140 ссантиметров), входы в головные вагоны оборудованы специальными аппарелями, предусмотрены места для закрепления инвалидной коляски, туалетные комнаты имеют большую площадь и спроектированы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих пассажиров информационные таблички дублируются шрифтом Брайля.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВагон электропоезда ЭГ2Тв "Иволга"
Вагон электропоезда ЭГ2Тв Иволга
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вагон электропоезда ЭГ2Тв "Иволга"
Вместе с тем, как сообщил Илья Зотов, посадочные платформы на МЦД будут учитывать требования маломобильных пассажиров - Общероссийское объединение пассажиров "активно консультирует" строителей по этому вопросу.
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