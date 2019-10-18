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РИА Новости
Туризм

В Риме туалеты в ресторанах и пиццериях станут платными

16:50 18.10.2019
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CC0 / Kirk Fisher / Кафе в Риме
Кафе в Риме
CC0 / Kirk Fisher /
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Владельцы римских ресторанов и пиццерий в провинции Лацио (Рим – ее часть) получат право взимать плату за посещение уборной с гостей, которые заходят в заведение, но не делают заказ, сообщает Il Tempo.
Новые правила, принятые парламентом провинции Лацио (Рим — ее часть) вступят в силу через несколько дней. Стоимость услуги заведения установят самостоятельно. В центре плата может составить и 10 евро, пишет издание. Главное, чтобы эта информация была размещена на видном месте.
Клиенты, сделавшие заказ, смогут пользоваться уборными бесплатно. Также не придется платить инвалидам, несовершеннолетним и беременным женщинам.
Сейчас по закону владельцы кафе не могут отказать в праве пользования туалетом гостю, зашедшему в заведение. Но закон не уточняет, может ли он взимать за это плату. Между тем, как утверждают торговые ассоциации, обслуживание санузлов стоит денег, и введение платы позволит рестораторам компенсировать эти расходы.
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