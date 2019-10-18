В Риме туалеты в ресторанах и пиццериях станут платными

Новые правила, принятые парламентом провинции Лацио (Рим — ее часть) вступят в силу через несколько дней. Стоимость услуги заведения установят самостоятельно. В центре плата может составить и 10 евро, пишет издание. Главное, чтобы эта информация была размещена на видном месте.

Сейчас по закону владельцы кафе не могут отказать в праве пользования туалетом гостю, зашедшему в заведение. Но закон не уточняет, может ли он взимать за это плату. Между тем, как утверждают торговые ассоциации, обслуживание санузлов стоит денег, и введение платы позволит рестораторам компенсировать эти расходы.