В Риме туалеты в ресторанах и пиццериях станут платными

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Владельцы римских ресторанов и пиццерий в провинции Лацио (Рим – ее часть) получат право взимать плату за посещение уборной с гостей, которые заходят в заведение, но не делают заказ, сообщает Il Tempo.
Новые правила, принятые парламентом провинции Лацио (Рим — ее часть) вступят в силу через несколько дней. Стоимость услуги заведения установят самостоятельно. В центре плата может составить и 10 евро, пишет издание. Главное, чтобы эта информация была размещена на видном месте.
Клиенты, сделавшие заказ, смогут пользоваться уборными бесплатно. Также не придется платить инвалидам, несовершеннолетним и беременным женщинам.
Сейчас по закону владельцы кафе не могут отказать в праве пользования туалетом гостю, зашедшему в заведение. Но закон не уточняет, может ли он взимать за это плату. Между тем, как утверждают торговые ассоциации, обслуживание санузлов стоит денег, и введение платы позволит рестораторам компенсировать эти расходы.