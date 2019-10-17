Ливанские власти отменили "налог на WhatsApp", вызвавший массовые протесты

ДАМАСК, 18 окт – РИА Новости. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр объявил в ночь на пятницу об отмене налога на WhatsApp и аналогичные приложения для звонков по интернету после того, как данное предложение вызвало массовые протесты в Бейруте и других городах страны.

Кабинет министров Ливана в четверг одобрил введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp в размере 6 долларов в месяц, а также налога на табачную продукцию: налогом в размере 2 тысяч лир (около 1,3 доллара) будет облагаться каждая импортная пачка сигарет, а местная – пошлиной в размере 750 лир (порядка 0,5 доллара). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году.

Массовые протесты из-за данного решения охватили вечером в четверг различные районы Бейрута, а также южные города Хальде, Сайда. По данным ливанского телевидения, протестующие перекрыли дороги в городах, а также международную трассу Бейрут-Дамаск. Демонстранты жгут покрышки и скандируют лозунги с требованиями "отставки правительства и революции", свидетельствуют кадры трансляции ливанского телевидения.

"По просьбе премьер-министра Саада Харири принято решение об отмене налога в 20 центов (в день - ред.) на звонки через WhatsApp. Этот вопрос также больше не будет обсуждаться кабинетом министров, а услуги будут доступны как и ранее", - заявил министр телеканалу LBCI.

Комментариев от властей по поводу отмены других решений по бюджету пока не поступало.

В воскресенье в центре Бейрута у здания ассоциации ливанских банков прошел очередной антиправительственный митинг, на котором звучали призывы к смене правительства, проведения экономических реформ и принятии конкретных действий в борьбе с коррупцией. Демонстрации и забастовки проходят в стране на фоне ухудшения экономического и финансового положения.

Президент Ливана Мишель Аун в четверг заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе.