Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T23:51Z
https://ria.ru/20191017/1559916853.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152843/28/1528432855_0:205:3926:2413_1036x0_80_0_0_1d28472530c201d23e0b550f59c2e729.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили об уходе министра энергетики США Перри в отставку

23:33 17.10.2019 (обновлено: 23:51 17.10.2019)
955
© AP Photo / Cliff OwenМинистр энергетики США Рик Перри
Министр энергетики США Рик Перри
© AP Photo / Cliff Owen
Министр энергетики США Рик Перри. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку, сообщило агентство Bloomberg.
Глава Минэнерго попросил об этом президента Дональда Трампа по собственному желанию.
О том, что Перри в ноябре объявит о своей отставке, ранее писало издание Politico.
В 1989 году перешел из Демократической партии в Республиканскую. Был избран вице-губернатором Техаса в 1998 году и сменил на посту губернатора Джорджа Буша, в 2000 году избранного президентом. Перри трижды избирался на полный срок в 2002, 2006 и 2010 годах.
564022
Обсудить 0
Рик ПерриСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чехии обвинил Европу и США в "вульгарном предательстве" курдов
РИА
Новости
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
Дамаск заявил об отсутствии оснований для предоставления автономии курдам
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
В США допустили возможность приглашения Путина на G7
Сирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
Турция договорилась с США о приостановке операции "Источник мира" в Сирии
Лента
новостей
Поддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд
Эксперт прокомментировал решение Эрдогана прекратить огонь в Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по операции в Сирии
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
Курдский политик назвал условия отвода сил от сирийско-турецкой границы
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Мик Малвейни
Вашингтон объяснил, почему приостановил выделение помощи Украине
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали переговоры Турции и США по ситуации в Сирии
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
Советник Асада прокомментировала соглашение США и Турции по Сирии
Протесты в Эквадоре
В Эквадоре увидели "российский след" в деле о недавних протестах
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Флаги США и ЕС
США ввели новые пошлины против Евросоюза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:25Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения
10:24В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
09:19СМИ: Iberia и Vueling отменили почти 50 рейсов из-за забастовки в Каталонии
09:18В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома
09:07В Новосибирске ликвидировали пожар в двух жилых домах
09:04На Алеутских островах экстренно сел пассажирский самолет
Лента новостейМолния