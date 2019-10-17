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РИА Новости
Война в Сирии

Гутерреш поприветствовал договоренности США и Турции по Сирии

23:24 17.10.2019 (обновлено: 23:26 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 17 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в контексте договоренностей США и Турции о приостановке турецкой операции на севере Сирии заявил, что приветствует любые усилия по уменьшению напряженности.
"Генеральный секретарь в курсе сегодняшних переговоров между США и Турцией. Генсек приветствует любые усилия по деэскалации ситуации и защите гражданских лиц в соответствии с Уставом ООН и международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении офиса генсека ООН.
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Отмечается, что генсек осознает, что предстоит пройти еще долгий путь к эффективному разрешению кризиса.
Президент Турции Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.
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Война в СирииВойна в СирииАнтониу ГутеррешТурцияСирияООНСШАВ мире
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