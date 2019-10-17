Президент Чехии обвинил Европу и США в "вульгарном предательстве" курдов

ПРАГА, 17 окт – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что Европа и Америка "вульгарно" предали курдов, которые боролись в Сирии с террористической группировкой "Исламское государство"*.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

"Курды в целом элементарно и вульгарно были преданы. Были преданы Америкой, были преданы Европой. Курдов уважали, когда нужно было воевать против ИГ*, а сейчас бросили. При этом именно мы (чехи), как народ, который в 1938 году был подобным образом предан (союзниками – Францией и Великобританией), должны были бы проявить по отношению к курдам хотя бы элементарную солидарность и помогать им в рамках наших возможностей", - сказал Земан, выступая в четверг вечером по TV Barrandov

По его мнению, именно вооруженные части курдов были самой эффективной силой в борьбе с ИГ*. "И, наоборот, я уже говорил о том, что Турция де факто финансировала ИГ*, покупая у него нефть", - подчеркнул чешский президент.

"На мой взгляд, Турция совершила (в Сирии) военные преступления. И, в любом случае как минимум она не должна стать членом Евросоюза", - заявил Земан.