В Краснодаре изучат случай с оставившей детей дома на долгое время женщиной

Ранее в СМИ появилась информация о женщине в Краснодарском крае, которая уехала на отдых и оставила троих детей от 10 до 12 лет, один из которых приемный, одних дома. Пока матери не было, один из детей попал под машину. По данным СК, совершеннолетняя дочь этой женщины сообщила, что мать избивала ее и приемного ребенка, а органы опеки на это не реагировали.