В Краснодаре изучат случай с оставившей детей дома на долгое время женщиной

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату принять участие в проверке СУ СК по Краснодарскому краю после публикаций в СМИ о женщине, которая уехала на отдых и оставила несовершеннолетних детей одних на долгое время, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация о женщине в Краснодарском крае, которая уехала на отдых и оставила троих детей от 10 до 12 лет, один из которых приемный, одних дома. Пока матери не было, один из детей попал под машину. По данным СК, совершеннолетняя дочь этой женщины сообщила, что мать избивала ее и приемного ребенка, а органы опеки на это не реагировали.
"Председатель Следственного комитета поручил следователям центрального аппарата истребовать из СУ СК РФ по Краснодарскому краю все имеющиеся материалы проверки по данной ситуации для тщательного изучения в комплексе всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи выяснят условия жизни и воспитания детей, а также дадут оценку действиям органов опеки.