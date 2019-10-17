В Египте уволили пилота, посадившего за штурвал артиста

КАИР, 17 окт - РИА Новости. Министерство гражданской авиации Египта навсегда отстранило от работы пилота одной из частных авиакомпаний страны, после того как он позволил сесть за штурвал самолета местному популярному актеру, заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что авиационные власти Египта отстранили от работы пилота одной из частных египетских авиакомпаний, а также его помощника на время проведения расследования. Причиной стало распространенное в соцсетях видео: в коротком ролике популярный египетский актер и певец Мухаммед Рамадан сидит за штурвалом и управляет самолетом в то время, как капитан воздушного судна сидит рядом с ним.

"Министерство избрало необходимые меры в отношении безрассудных и безответственных действий: аннулирование лицензии пилота у командира воздушного судна и ее пожизненная конфискация", - говорится в заявлении ведомства.

Помощник пилота скандального рейса отстранен от работы на один год.