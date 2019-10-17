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РИА Новости
Война в Сирии

Дамаск заявил об отсутствии оснований для предоставления автономии курдам

23:07 17.10.2019
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© AP Photo / Vadim GhirdaСирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
© AP Photo / Vadim Ghirda
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани. Архивное фото
ДАМАСК, 17 окт – РИА Новости. Дамаск не приемлет автономии курдов, так как для этого нет оснований, заявила советник сирийского президента по политическим вопросам Бусейна Шаабан.
"Конечно, не может", - ответила Шаабан в интервью телеканалу al-Mayadeen на вопрос, может ли принять Дамаск "копию" Иракского Курдистана на своей территории.
"Для этого (автономии курдов – ред.) нет оснований. В любом регионе Сирии доля курдов не превышает... Мы не сможем никогда говорить в таком стиле, так как Сирия состоит из многих этнических и религиозных слоев, и мы не говорим, что кто-то курд, кто-то с такой-то религией… Мы так не говорим. Большинство курдов для нас - драгоценная часть нашего общества, однако некоторые курдские организации приняли политическое решение, противоречащее интересам страны", - заявила Шаабан.
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Она отметила, что диалог с курдами не прерывался.
По ее словам, окончательное согласование деталей сотрудничества с курдами будет обсуждено позже. "Главное в этом сотрудничестве – что все эти силы будут сотрудничать под сирийским флагом в интересах Сирии, и не будут сотрудничать с иностранцами", - отметила Шаабан.
Автономная администрация северо-востока Сирии в воскресенье объявила о достигнутых договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на данный момент вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо, в том числе в города Манбидж, Ракка, Айн-аль-Араб (Кобани).
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииБусейна ШаабанВойна в СирииРабочая партия КурдистанаСирияВ мире
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