Курдский политик назвал условия отвода сил от сирийско-турецкой границы

БЕЙРУТ, 17 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Вывод курдских сил от сирийско-турецкой границы, о котором заявил вице-президент США Майк Пенс, возможно при условии присутствия там сирийской армии, а не турецких сил, заявил РИА Новости курдский политик, бывший официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в четверг заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии. Согласно заявлению, Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить курдским силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. США в свою очередь будут способствовать отводу курдских формирований.

"Если сирийская армия займет территории СДС ("Сирийских демократических сил", SDF), о которых говорит Пенс, то это положительное заявление. Но если турецкая армия будет там или поддерживаемые ими так называемая "национальная армия", то это будет означать завершение плана по демографическому изменению данного региона", - сказал Хеду.

По словам политика, жители северо-востока Сирии не согласятся жить под властью Анкары. "Как минимум необходимо было сказать с начала о выводе протурецких сил с территорий, захваченных с 9 октября",- подчеркнул Хеду.

Собеседник агентства отметил, что Пенс в своем заявлении говорил о выводе курдских сил, "но ни слова не было сказано о выводе протурецких сил с оккупированных территорий".

Автономная администрация северо-востока Сирии в воскресение объявила о договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо.