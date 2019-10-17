В Госдуме прокомментировали переговоры Турции и США по ситуации в Сирии

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Турция и США во время переговоров о военной по ситуации на севере Сирии должны учитывать мнение официального Дамаска, их договорённости могут быть направлены на достижение лишь собственных интересов, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Вице-президент США Майк Пенс ранее по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом объявил о достижении договоренностей, согласно которым Анкара обязалась на 120 часов прекратить военную операцию в Сирии.

"Единственная страна, которая там находится законно по приглашению (президента Сирии) Башара Асада, это Россия. Все остальные, о чем бы они там ни договорились, они не учитывают мнение официального Дамаска. Это неправильно. Поэтому о чем там могли Турция и США договориться, это вопрос десятый. Надо учитывать мнение Дамаска", - сказал Шерин.

Он также отметил, что вызывает сомнение то, что достижение договоренности после начала военной операции были достигнуты очень быстро. По мнению депутата, все это даёт основания для предположений о том, что "все было спланировано и срежиссировано".