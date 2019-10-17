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РИА Новости
Война в Сирии

В Госдуме прокомментировали переговоры Турции и США по ситуации в Сирии

22:57 17.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Турция и США во время переговоров о военной по ситуации на севере Сирии должны учитывать мнение официального Дамаска, их договорённости могут быть направлены на достижение лишь собственных интересов, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Вице-президент США Майк Пенс ранее по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом объявил о достижении договоренностей, согласно которым Анкара обязалась на 120 часов прекратить военную операцию в Сирии.
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"Единственная страна, которая там находится законно по приглашению (президента Сирии) Башара Асада, это Россия. Все остальные, о чем бы они там ни договорились, они не учитывают мнение официального Дамаска. Это неправильно. Поэтому о чем там могли Турция и США договориться, это вопрос десятый. Надо учитывать мнение Дамаска", - сказал Шерин.
Он также отметил, что вызывает сомнение то, что достижение договоренности после начала военной операции были достигнуты очень быстро. По мнению депутата, все это даёт основания для предположений о том, что "все было спланировано и срежиссировано".
"Америка и Турция, скорее всего, какую-то игру затеяли с нами. И, возможно, непопулярные наземные операции, которые не может или не желает проводить США, они отдали их на откуп туркам. Сейчас Турция может попробовать какие-то дивиденды получить и от США, и Российской Федерации", - считает парламентарий.
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