Римский кинофестиваль представит премьеру Кончаловского

РИМ, 17 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Международный кинофестиваль в Риме в четверг в 14-й раз открывается показом криминальной драмы Эдварда Нортона "Сиротский Бруклин", в котором американский актер не только сыграл одну из главных ролей, но и выступил в качестве режиссера и автора сценария, фильмом закрытия авторитетного кинофорума станет новый фильм Андрея Кончаловского "Грех".

Новая работа знаменитого российского режиссера будет показана в качестве "Специального события" 27 октября. Картина рассказывает о нескольких годах из жизни художника и скульптора Микеланджело Буонарротти и испытаниях на творческом пути, которые, в частности, связаны с созданием его великого творения, находящегося в Вечном городе, - росписи свода Сикстинской капеллы Ватикана. Главную роль исполнил итальянский актер Альберто Тестоне. Съемки картины проходили на Апеннинах.

Одной из самых громких премьер кинофорума, который был основан в 2006 году и с тех пор официально называется "праздником кино", станет "Ирландец" Мартина Скорсезе. Один из крупных и ожидаемых проектов стриминг-сервиса Netflix рассказывает о жизни реально существовавшего киллера и организованной преступности в послевоенной Америке. В актерском составе эпической криминальной саги задействованы Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

Той же эпохе середины ХХ века посвящен "Сиротский Бруклин", где, помимо Нортона, снялись Алек Болдуин, Уиллем Дефо и Брюс Уиллис. Автор фильма станет из одним гостей фестиваля, на который также приедут Бенисио дель Торо, Фанни Ардан, Итан Коэн, Джон Траволта , а также Билл Мюррей, который получит премию за карьерные достижения из рук режиссера Уэса Андерсона.

Другими крупными премьерами, которые будет показаны за 10 дней кинофорума, станут документальный фильм Рона Ховарда "Паваротти", полнометражный спин-офф исторического сериала "Аббатство Даунтон" и приключенческий фильм о первых воздухоплавателями "Аэронавты" с участием Фелисити Джонс и Эдди Редмейна.