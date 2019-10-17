Аксенов назвал трагедию в керченском колледже самым тяжелым испытанием

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал РИА Новости, что более тяжелых психологически дней за время его руководства республикой, чем дни керченской трагедии, не было, основной задачей год назад было найти слова утешения и оказать помощь родным погибших и пострадавшим.

Аксенов, вице-премьеры, правительство Крыма почтили в Симферополе на площади Ленина память погибших в керченской трагедии. В 19.00 они возложили цветы на площади, где с утра люди оставляли цветы у народного мемориала памяти о произошедшей трагедии. Люди зажгли десятки лампадок, на площади в центре Симферополя звучит траурная музыка.

"Нет, - сказал РИА Новости Аксенов, отвечая на вопрос, было ли за время его руководства республикой более тяжелое для него время. - Это было самое тяжелое. Что может быть тяжелее для людей, которые потеряли своих родных и близких?"

Отвечая на вопрос, как он, когда общался с родными погибших и пострадавшими, находил необходимые слова поддержки для них, ответил, что "наверное, сам был в таких ситуациях…".

"Главное одно: думаю, что те, кто ушел раньше времени из жизни, мечтали об одном: чтобы родные и близкие продолжили их путь и помнили о том, что они сделали… Находили слова, разговаривали, практическая была помощь. Наверное, это было самое тяжелое испытание", - сказал Аксенов.