Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T22:50Z
https://ria.ru/20191017/1559916346.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155989/04/1559890411_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b5448331ffa96ba7d05c94656c301b10.jpg
РИА Новости

Аксенов назвал трагедию в керченском колледже самым тяжелым испытанием

22:50 17.10.2019
476
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГодовщина трагедии в Керченском политехническом колледже
Годовщина трагедии в Керченском политехническом колледже
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Годовщина трагедии в Керченском политехническом колледже
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал РИА Новости, что более тяжелых психологически дней за время его руководства республикой, чем дни керченской трагедии, не было, основной задачей год назад было найти слова утешения и оказать помощь родным погибших и пострадавшим.
Аксенов, вице-премьеры, правительство Крыма почтили в Симферополе на площади Ленина память погибших в керченской трагедии. В 19.00 они возложили цветы на площади, где с утра люди оставляли цветы у народного мемориала памяти о произошедшей трагедии. Люди зажгли десятки лампадок, на площади в центре Симферополя звучит траурная музыка.
Студенты на занятиях
Вчера, 10:58РИА Новости
Забыть, чтобы не плакать: как колледж в Керчи возвращается к жизни
"Нет, - сказал РИА Новости Аксенов, отвечая на вопрос, было ли за время его руководства республикой более тяжелое для него время. - Это было самое тяжелое. Что может быть тяжелее для людей, которые потеряли своих родных и близких?"
Отвечая на вопрос, как он, когда общался с родными погибших и пострадавшими, находил необходимые слова поддержки для них, ответил, что "наверное, сам был в таких ситуациях…".
"Главное одно: думаю, что те, кто ушел раньше времени из жизни, мечтали об одном: чтобы родные и близкие продолжили их путь и помнили о том, что они сделали… Находили слова, разговаривали, практическая была помощь. Наверное, это было самое тяжелое испытание", - сказал Аксенов.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены, но выжили. После массового убийства Росляков покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Недавно стало известно, что летом скончалась после длительного лечения еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
Годовщина трагедии в Керченском политехническом колледже
Вчера, 09:52РИА Новости
Аксенов назвал меры, которые помогут избежать трагедий вроде керченской
402311
Обсудить 0
Нападение на Керченский политехнический колледжСергей Аксенов (политик)КерчьКрымПроисшествия
Рекомендуем
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
РИА
Новости
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты
На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет
Атомный ледокол Ямал в Карском море
"Арктическая доктрина" США: Северный морской путь будет заблокирован
Лента
новостей
Основатель музея Дарья Жукова на пресс-конференции по случаю открытия нового здания музея современного искусства Гараж в Парке Горького
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Политолог объяснил, зачем президент Эстонии пригласила Путина в Тарту
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
Погибшая в Новосибирске школьница перед смертью попросила прощения у друга
Командир АПЛ Юрий Долгорукий Сергей Морозов
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
Полиция
Пропавшего под Екатеринбургом десятилетнего мальчика нашли живым
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Орехи
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
Барабанщик группы Queen Роджер Тейлор
Барабанщик Queen ответил критикам фильма "Богемская рапсодия"
Певец Александр Серов
Певец Серов в семь раз увеличил сумму иска к ток-шоу "Пусть говорят"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:25Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения
10:24В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
09:19СМИ: Iberia и Vueling отменили почти 50 рейсов из-за забастовки в Каталонии
09:18В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома
09:07В Новосибирске ликвидировали пожар в двух жилых домах
09:04На Алеутских островах экстренно сел пассажирский самолет
Лента новостейМолния