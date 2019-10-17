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РИА Новости

Очевидец сообщил о перестрелке в ходе протестов в Бейруте

22:47 17.10.2019
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© РИА НовостиЛиванская полиция
Ливанская полиция
© РИА Новости
Ливанская полиция. Архивное фото
БЕЙРУТ, 17 окт – РИА Новости. Перестрелка возникла в четверг в центре столицы Ливана Бейрута во время протестной акции против новых налогов, сообщил РИА Новости очевидец.
"Сопровождающий одного из чиновников стал стрелять в воздух из одной из машин кортежа, после того как протестующие не пропустили их, а затем стал угрожать автоматом, направляя его на демонстрантов", - сообщил очевидец.
По его словам, автомобиль кортежа сбил одного демонстранта возле здания парламента Ливана.
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Протестующие устроили демонстрации в нескольких районах Бейрута, а также перекрыли дороги в южном пригороде Дахия и на приморской трассе в районе деревни Хальде и города Сайда.
Кабинет министров Ливана в четверг одобрил введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp в размере 6 долларов в месяц, а также налога на табачную продукцию: налогом в размере 2 тысяч лир (около 1,3 доллара) будет облагаться каждая импортная пачка сигарет, а местная – пошлиной в размере 750 лир (порядка 0,5 доллара). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году.
В воскресенье в центре Бейрута у здания ассоциации ливанских банков прошел очередной антиправительственный митинг, на котором звучали призывы к смене правительства, проведения экономических реформ и принятии конкретных действий в борьбе с коррупцией. Демонстрации и забастовки проходят в стране на фоне ухудшения экономического и финансового положения.
Президент Ливана Мишель Аун в четверг заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе.
В банках ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний. Ливанское правительство при этом заявляло, что меры по стабилизации финансового положения предпринимаются. Центральный банк в свою очередь заявил о фиксированной стоимости ливанского фунта по отношению к доллару и выработке механизма по поддержке работы владельцев АЗС во избежание топливного кризиса в стране.
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