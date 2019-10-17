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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Экс-представитель греческой церкви в ЕС назвал решение по ПЦУ переворотом

22:43 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКупола
Купола
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Купола. Архивное фото
АФИНЫ, 17 окт - РИА Новости. Бывший представитель Элладской православной церкви в Евросоюзе протоиерей Николаос Саввопулос заявил, что на архиерейском соборе 12 октября произошел "синодальный переворот" против православия, против архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима и предпринята попытка расколоть церковное единство.
Архиерейский собор 12 октября признал право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию и передал архиепископу Иерониму право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины. Официальным окончательным признанием "новой церкви" Украины станет молитвенное поминовение Иеронимом "предстоятеля ПЦУ" Епифания Думенко.
Купола
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Весь процесс подготовки собора и документов по украинскому вопросу шел так, что никто из мирян и клириков, в том числе иерархи, не имели ясной картины и позиции тех, кто готовил собор, сказал протоиерей в интервью агентству церковных новостей Romfea.
"Это ясно видно из подробных заметок митрополита Кифирского Серафима... Не знаю, понимаете ли уловку. Собрали архиереев, чтобы они приняли решение по теме, разделившей все православие, и они не могли изучить выводы уполномоченных (синодальных) комиссий, которым они и поручили подготовить доклады", - сказал Саввопулос.
По его словам, комиссия должна была представить заключение о позициях других автокефальных церквей и возможных последствиях признания украинской автокефалии.
"На внеочередном соборе были сделаны очень умные спланированные шаги, чтобы попытаться поймать в ловушку и использовать архиереев. Они объявили о решениях, о признании лже-автокефалии, хотя не принимали каких-либо решений ни единогласно, как они должны бы сделать по теме такой важности, ни даже большинством", - сказал священник.
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По его словам, "они ложно объявили, что якобы решили признать "автокефалию" и все готово, так что с невероятной поспешностью было прислано благодарственное письмо Епифания и телефонное поздравление патриарха с "историческим решением".
"И последний грек, который следит за украинским вопросом, понял, что это был синодальный переворот против православия и против нашего патриархата. И несомненно, что за это великое "историческое решение" придется плохо заплатить церкви разрушением ее единства",- сказал Саввопулос.
Он заявил также, что те архиереи, которые выступают за автокефалию Украины, "не говорят о положении православия в этой стране".
"Но самое трагическое на архиерейском соборе - это то, что обсуждали и якобы решили украинский вопрос в отсутствие украинцев. Они не нашли ни слова, чтобы сказать о наших украинских братьях, которых миллионы при архиепископе Онуфрии, и даже о тех, кого сегодня преследуют за подписью братского православного патриарха", - сказал протоиерей.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦЭлладская православная церковьЕвросоюзАфиныУкраинаВ мире
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