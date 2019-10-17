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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: сирийские власти выбрали сопредседателя в конституционном комитете

22:39 17.10.2019 (обновлено: 23:20 17.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дамаск. Архивное фото
ДАМАСК, 17 окт – РИА Новости. Сирийские власти выбрали парламентария Ахмада Кузбари своим сопредседателем комитета, которому предстоит разработать конституцию страны, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Комитет планирует собраться в Женеве 29-30 октября.
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"Дамаск принял решение назначить Ахмада Кузбари сопредседателем конституционного комитета", - сообщает газета со ссылкой на осведомленный источник.
Второй сопредседатель будет представлять оппозицию. По данным СМИ, от оппозиции сопредседателем выбран Хади аль-Бахра, член Сирийского комитета по переговорам, ныне проживающий в Саудовской Аравии.
Согласно регламенту работы комитета, малый состав комиссии будет состоять из 45 мужчин и женщин. Пятнадцать человек будут представлять правительство Сирии, 15 - оппозицию, 15 - гражданское общество. Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой - принимать их. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
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В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После объявления о победе над террористами на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.
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