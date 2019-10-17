СМИ: сирийские власти выбрали сопредседателя в конституционном комитете

ДАМАСК, 17 окт – РИА Новости. Сирийские власти выбрали парламентария Ахмада Кузбари своим сопредседателем комитета, которому предстоит разработать конституцию страны, сообщает проправительственная газета Сирийские власти выбрали парламентария Ахмада Кузбари своим сопредседателем комитета, которому предстоит разработать конституцию страны, сообщает проправительственная газета al-Watan

Комитет планирует собраться в Женеве 29-30 октября.

"Дамаск принял решение назначить Ахмада Кузбари сопредседателем конституционного комитета", - сообщает газета со ссылкой на осведомленный источник.

Второй сопредседатель будет представлять оппозицию. По данным СМИ, от оппозиции сопредседателем выбран Хади аль-Бахра, член Сирийского комитета по переговорам, ныне проживающий в Саудовской Аравии.

Согласно регламенту работы комитета, малый состав комиссии будет состоять из 45 мужчин и женщин. Пятнадцать человек будут представлять правительство Сирии, 15 - оппозицию, 15 - гражданское общество. Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой - принимать их. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.

В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.