Советник Асада прокомментировала соглашение США и Турции по Сирии

ДАМАСК, 17 окт - РИА Новости. Советник президента Сирии Бусейна Шаабан назвала соглашение США и Турции об установлении перемирия на севере САР "неясным", и считает, что Турция подразумевает зону оккупации, говоря о "безопасной зоне".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган провел четырехчасовые переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, в результате чего стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. При этом Пенс заявил, что войска США в этот район не вернутся.

"Объявленное США и Турцией соглашение о перемирии неясно", - заявила Шаабан в интервью телеканалу al-Mayadeen

Говоря об операции Турции, она отметила, что Эрдоган является оккупантом и сравнила его действия с поведением Адольфа Гитлера в 1939 году. "Что касается термина "безопасная зона", то он некорректен: Турция подразумевает зону оккупации", - заявила Шаабан.

Она также выразила уверенность в том, что "российские союзники абсолютно против турецкой агрессии в Сирии".

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.