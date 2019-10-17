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РИА Новости
Война в Сирии

Советник Асада прокомментировала соглашение США и Турции по Сирии

22:28 17.10.2019
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© AP Photo / DHA/Ugur CanТурецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
© AP Photo / DHA/Ugur Can
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
ДАМАСК, 17 окт - РИА Новости. Советник президента Сирии Бусейна Шаабан назвала соглашение США и Турции об установлении перемирия на севере САР "неясным", и считает, что Турция подразумевает зону оккупации, говоря о "безопасной зоне".
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган провел четырехчасовые переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, в результате чего стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. При этом Пенс заявил, что войска США в этот район не вернутся.
"Объявленное США и Турцией соглашение о перемирии неясно", - заявила Шаабан в интервью телеканалу al-Mayadeen.
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Говоря об операции Турции, она отметила, что Эрдоган является оккупантом и сравнила его действия с поведением Адольфа Гитлера в 1939 году. "Что касается термина "безопасная зона", то он некорректен: Турция подразумевает зону оккупации", - заявила Шаабан.
Она также выразила уверенность в том, что "российские союзники абсолютно против турецкой агрессии в Сирии".
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМайк ПенсБусейна ШаабанВойна в СирииТурцияСирияСШАВ мире
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